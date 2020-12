Politie al maanden in de weer met jaarwisseling

"Het is een forse voorbereiding," zegt Michel de Roos van de Politie Oost-Nederland, waaronder Gelderland valt. "We zijn er al maanden met de jaarwisseling bezig." Om oud en nieuw in goede banen te leiden, heeft de politie een maatregelenpakket samengesteld aan de hand van een aantal scenario's. "De prioriteit ligt bij twee zaken: de verstoring van de openbare orde en geweld tegen hulpverleners."

Kijk hier naar een reportage over de politie inzet tijdens de jaarwisseling. De tekst gaat eronder verder

Verloven

Om de jaarwisseling goed te laten verlopen, zet de politie veel mankracht in. "We zetten fors meer mensen in dan andere jaren. Dat betekent dat er minder mensen verlof hebben, maar het actief verloven intrekken daar is op dit moment geen sprake van. Ik denk dat wij goed voorbereid zijn op de jaarwisseling" aldus De Roos.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zei maandagavond nog dat verloven wél waren ingetrokken. Politievakbond ACP floot Bruls daarop terug en sprak van "verwarring en onrust".

Incidenten in aanloop

In de aanloop naar de jaarwisseling waren er al wel de nodige relletjes en traditionele brandstichtingen in Gelderland. De brandweer had in de nacht van maandag op dinsdag de handen vol aan verschillende brandjes in de Bommelerwaard en Tielerwaard. Behalve in Tuil was het raak in Poederoijen, Brakel, Waardenburg en Varik.

Op de Geitenkamp in Arnhem protesteerden jongeren onlangs nog tegen het vuurwerkverbod. Er ontstond dagenlang een kat en muisspel tussen de rellende jongeren en de politie. "Daar is door de politie in geïnvesteerd maar ook door de gemeente, andere partners, jeugdwerk en dergelijke. Dat heeft op veel plekken al tot mooie resultaten geleid. Die aanpak geeft mij wel vertrouwen." aldus De Roos.

Oproep rond regels

Extra complicatie dit jaar zijn de strenge coronamaatregelen. Daardoor kunnen er bijvoorbeeld geen grote feesten gehouden worden. Hiermee worden normaal gesproken potentiële relschoppers van straat getrokken. "Daarmee zal deze jaarwisseling anders zijn dan andere jaren," zegt de Roos. "Daarbij beseffen we ook dat het een ingewikkelde tijd is voor bepaalde groepen en zeker voor de jeugd. Geen horeca, geen evenementen en toch wil ik iedereen oproepen zich aan de regels te houden. Ze zijn hard nodig om de belasting op de zorg niet op te laten lopen. We kunnen denk ik spreken van een succesvolle jaarwisseling als we met hulpverleners, met burgers een veilige jaarwisseling hebben en dat de druk op de zorg niet verder is toegenomen."