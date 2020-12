Ziekenhuizen in de knel om corona

Ziekenhuis Gelderse Vallei

"De grens van wat we aankunnen, komt in zicht. We hebben nu eenmaal niet meer personeel beschikbaar", dat zegt Mirjam van 't Veld, voorzitter van de raad van bestuur van de Gelderse Vallei in Ede.

Het ziekenhuis in Ede levert naast de zorg voor covidpatiënten alleen nog maar spoedzorg en semi-spoedzorg. "Ondanks dat we nog meer bedden voor covidpatiënten hebben geopend, moeten we patiënten blijven overplaatsen naar andere ziekenhuizen om de toestroom aan te kunnen", aldus In 't Veld.

De IC ligt vol met covidpatiënten en non-covidpatiënten en ook daar wordt regelmatig gekeken of mensen overgeplaatst kunnen worden. Ook op de spoedeisende hulp is het druk, vertelt de Edese bestuursvoorzitter. "Na het kerstweekend hebben we te maken gehad met een enorme toestroom van covidpatiënten."

Die toestroom was zo fors dat een aantal uur de spoedeisende eerste hulp dicht moest.

St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kondigde dinsdagavond dat het tot woensdagochtend 10.00 uur dicht is voor nieuwe patiënten. Het ziekenhuis meldde maandag al alle operaties uit te stellen, met uitzondering van spoedoperaties en oncologische ingrepen.

Ziekenhuis Rivierenland

Ook in Tiel is de rek eruit. Een woordvoerder van ziekenhuis Rivierenland laat daar wel weten de zorg nog aan te kunnen, maar dat ze er zich wel zorgen maken over de uitblijvende kentering. Momenteel heeft het ziekenhuis 16 klinische bedden voor coronapatiënten. Dat is voor dit moment voldoende, maar er wordt wel rekening gehouden met verdere opschaling in de komende weken.

Gelre ziekenhuizen

De situatie in Apeldoorn en Zutphen is zorgelijk. Volgens een woordvoerder is de druk op de IC onverminderd hoog en zijn alle covidbedden op de IC bezet. Ook de meeste klinische covidbedden zijn bezet, dus ook daar is de druk hoog.

De Gelre ziekenhuizen hadden vorige week vanwege de forse toename van het aantal patiënten met corona, een hoog ziekteverzuim onder het personeel én de verwachting dat deze situatie de komende periode zo blijft, besloten tot nog verder afschalen van de planbare reguliere zorg.

SKB Winterswijk

In Winterswijk heeft Streekziekenhuis Koningin Beatrix de verpleegafdeling voor coronapatiënten uitgebreid met 7 bedden. Het zijn er nu twintig. Ook is de corona-intensive care uitgebreid van 4 naar 5 bedden.

SKB heeft planbare of niet-noodzakelijke operaties uitgesteld. "Dit is een ingrijpende, maar helaas noodzakelijke maatregel. Zo kan de overige zorg zoveel mogelijk doorgaan en is er daarnaast voldoende personeel beschikbaar om in te zetten voor coronazorg", meldt het ziekenhuis in Winterswijk.