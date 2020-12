Gezocht: winnaar van 100.000 euro die lot kocht in Arnhem

Er zit haast achter, want de winnaar heeft nog tot en met zondag 10 januari de tijd om zich te melden. Dan is het precies een jaar geleden dat het lot werd gekocht.

Het winnende lot is gekocht bij de Primera in de Steenstraat. Vaak wordt een fysiek lot gekocht door iemand die in de buurt van het verkooppunt woont. “We vragen daarom aan iedereen in Arnhem en omgeving om nog één keer in de keukenlades of in alle vakjes van hun portemonnee te kijken, om te zien of er ergens nog het lot te vinden is waar de 100.000 euro op is gevallen”, aldus een woordvoerder.

Als de winnaar zich op 10 januari nog niet heeft gemeld, wordt het geld verdeeld onder de goede doelen die bij de loterij zijn aangesloten.