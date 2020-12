Inwoners Hengelo woest op KPN na aanhoudende storing

"Iedereen is hier wel een beetje in opstand gekomen tegen KPN, aangezien dit veel te lang duurt", vertelt getroffen buurtbewoner Gerrit Wolsink. De boosheid richt zich volgens de Hengeloër vooral op het feit dat de leverancier niets van zich liet horen tijdens de lange periode zonder internet en tv: "Ze nemen geen contact met ons op, dat moeten we allemaal zelf doen. En als we dan bellen wordt er gewoon gezegd dat ze niet van de storing op de hoogte zijn."

De storing ontstond op vrijdagmorgen 18 december, toen bij werkzaamheden op een bouwterrein in de buurt van de Vordenseweg een glasvezelkabel werd geraakt, waarna de internetverbinding en het tv-signaal wegvielen. Inmiddels hebben de gedupeerden wel een noodpakket ontvangen, maar ook dat werkt volgens Wolsink niet naar behoren: "Het loopt telkens vast bij iedereen, daar hebben we niet veel aan."

Compensatie

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen roept de overheid op om zoveel mogelijk thuis te werken, maar dat is volgens Wolsink geen optie met het noodpakket: "Een buurman van mij moet elke dag naar zijn dochter in Doetinchem toe om daar te kunnen werken, aangezien het hier niet kan", vertelt Wolsink gefrustreerd.

KPN gaf eerder aan dat de storing naar verwachting op 22 december verholpen zou zijn. Een week later is dat nog steeds niet volledig het geval, waardoor de getroffen buurtbewoners nadenken over een schadeclaim richting de provider. "Er moet in ieder geval een oplossing komen en dan denken wij aan compensatie. Ze hadden bijvoorbeeld al kunnen zeggen dat de getroffenen in plaats van het hele pakket, nu de helft van het pakket betalen."

Niet goed gelast

KPN geeft in een reactie aan dat het om een complexe reparatie gaat en dat er op 23 december laswerkzaamheden zijn verricht om de kabel te repareren. "Daarbij zijn een aantal dingen niet goed gegaan, waardoor er individuele storingen zijn ontstaan in het gebied", zo vertelt een woordvoerder van de provider. "We zijn met man en macht aan het werk op de plek waar de kabel geraakt werd en hopen zo het zo snel mogelijk te kunnen oplossen."

Doordat de draden niet goed gelast zijn, wordt het gat op het bouwterrein opnieuw open gemaakt en gelast. De provider geeft aan niet precies te weten hoeveel klanten hinder ondervinden van de storing, maar het zou om minder dan negentig huishoudens gaan.

'Geen vertrouwen in'

Volgens Wolsink was het de bedoeling dat een monteur dinsdagochtend bij hem langskwam: "Maar de afspraak is zonder mededeling door de KPN verzet." De Hengeloër is door KPN beloofd dat de storing dinsdag nog opgelost gaat worden. ''Ik heb er eerlijk gezegd geen vertrouwen in dat dit gaat lukken", besluit Wolsink.