'Het wordt één groot oorlogsgebied', Geitenkamp vreest nieuwjaarsrellen

Een groep jongens gooit een vuurwerkbom op straat. De volgende gaat vlug terug in de zak, als ik ze aanspreek. Maar nadat duidelijk is dat ik niet van de politie ben en ze niet herkenbaar in beeld breng, durven de jongens de overgebleven nitraten te laten zien. "Daar gaan we mee door tot en met Nieuwjaar."

En zij zijn niet de enigen, weten ze. Verschillende groepen hebben hetzelfde plan. Wijkgenoten die hen daarbij dwars zitten, worden bovendien gewaarschuwd. "Mensen die moeilijk doen, daar gaan de ruiten eruit." Volgens de jongen is er al een lijstje met huizen waarbij dat zeker staat te gebeuren.

Ook bushokjes 'gaan eraan', belooft hij. Bij de kerstboom, die boven de huizen uittorent, is het alleen nog de vraag wie 'hem aansteekt'. "Dat wordt wat als die brandend omvalt", schijnt hij zich daar al op te verheugen.

Aanwakkeren

Toch lijken verschillende ondernemers zich nog niet zo'n zorgen te maken. Volgens de man van de fietsenwinkel op de hoek, vielen ook de rellen van enkele weken geleden wel mee. "Die zijn opgeklopt door de media. Die nemen dan een paar van die jongens in hun polootjes in beeld. Dat vinden ze juist mooi. Dat wakkert het weer aan."

Extra maatregelen neemt hij niet om zijn zaak te beschermen. Wel zou er volgens hem ineens meer interesse zijn in pallets. "Maar die krijgen ze nu niet van me."

Ik heb het wel erger gezien

Ook de eigenaar van de oliebollenkraam laat zijn toko met een gerust hart staan tijdens de jaarwisseling. "Vond jij dat vuurwerk hier zo erg dan? Ik heb het wel erger gezien."

'Galbakken' heb je volgens hem altijd. "Die moeten ze gewoon oppakken. Maar dat beetje vuurwerk, is normaal toch ook nooit een probleem. Dit is een volkswijk, dat moet je ook een beetje laten gaan."

'Eén groot oorlogsgebied'

Veel omwonenden van de pleintjes waar de ongeregeldheden plaatsvonden, zijn er niet gerust op. "Ik houd mijn hart vast", vertelt een dame op leeftijd. "Als je de verhalen moet geloven, wordt het één groot oorlogsgebied." Er zou volgens haar in appgroepen gesproken worden over 'de boel op stelten zetten, brandstichten en pallets in de fik zetten'.

De kerstboom in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Foto: Omroep Gelderland

Een andere man heeft het allemaal vlak voor zijn huis zien gebeuren. "Dat was gewoon belachelijk. Ik kijk niet uit naar deze jaarwisseling. We vrezen er allemaal voor." Hij wijst op zijn auto waar enkele deuken in zitten, omdat er vuurwerk tegenaan geschoten werd. "Ik heb een paar slechte nachten meegemaakt."

'Doodeng'

Een jonge vrouw die een oliebol eet voor de supermarkt noemt de situatie 'doodeng'. Volgens haar vriend gaat het allemaal nog 'veel erger worden'. Zelf is hij ook wel van plan het nodige illegale vuurwerk af te steken. "Dat doen we ieder jaar."

Van zijn vriendin moet hij dat dan wel twee straten verderop doen. "En voordat je aangeschoten bent."

