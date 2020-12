Niet zoenen en geen handenschudden: hoe wensen we elkaar 'gelukkig nieuwjaar'?

"Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat we dat gezoen dit jaar achterwege kunnen laten", bekent Van Ditzhuyzen. De Zutphense etiquettedeskundige vond al dat gezoen altijd al onnodig. "Ik vind het uiterst onaangenaam. En het is eigenlijk ook heel onpersoonlijk. Je kijkt iemand niet aan. Je werkt vaak zo de hele rij maar af en je maakt eigenlijk helemaal geen contact."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Dat deden we wel met het handenschudden. Maar ook dat mag dit jaar dus niet. "Ik stel voor dat we gewoon het glas met elkaar heffen. En dan niet klinken, want dan kom je ook te dicht bij elkaar."

Luister naar de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Het glas heffen dan maar

Dat klinken hoort volgens Van Ditzhuyzen ook eigenlijk niet. "Dat is van vroeger uit ooit ontstaan, uit angst dat je vergiftigd werd. Als je klinkt kan er wat van het ene glas in het andere overgaan. Het is eigenlijk een gewoonte van het 'gewone volk'. Van bierpullen tegen elkaar aan. Het glas heffen, dan drinken en nog eens heffen is veel netter. En dat mag van mij ook met een glas water.. Dat hoeft echt geen alcohol te zijn."

De tekst gaat verder onder de foto.

Zoenen mag dit jaar alleen met iemand uit je huishouden. Foto: Pixabay

"En op straat een knikje naar de buurman en buurvrouw. Die elleboog vind ik echt niet kunnen. Bovendien kom je dan ook te dichtbij en je raakt elkaar aan. Dat lijkt me niet de bedoeling." Ook de voetgroet kan de goedkeuring van de etiquettedeskundige niet wegdragen. "Dan kijk je naar beneden. Dat is toch geen begroeting."

Handenschudden geen eeuwenoud gebruik

Overigens is het handen geven helemaal geen eeuwenlang gebruik, zoals veel mensen ten onrechte denken, weet Van Ditzhuyzen. "Dat gebeurde vroeger maar sporadisch, want het werd als opdringerig ervaren. En het gebeurde alleen tussen mensen van dezelfde stand. Iemand die uit een lagere rang of stand kwam, gaf je geen hand, want je wist nooit of die persoon misschien enge ziektes bij zich droeg. We zijn pas na de oorlog begonnen met handenschudden."

Ook de drie zoenen waar we in Nederland patent op lijken te hebben, zijn helemaal geen oud gebruik. "Wanneer dat echt ingeburgerd is geraakt, is moeilijk te zeggen, maar het komt uit het zuiden, uit Brabant en Limburg. Ik vermoed dat het pas rond de jaren zeventig naar de rest van Nederland is doorgegeven. Ik denk toen de katholieke partijen naar Den Haag kwamen en er versmelting kwam tussen Noord en Zuid."

Van Ditzhuyzen weet ook niet of het zoenen en handengeven misschien voorgoed verdwijnt. "Ik vind dat wel ook heel interessant. De etiquette is door de eeuwen heen dus ook steeds veranderd. Ik pas mijn boek ook steeds aan. Ik ben wel benieuwd hoe het zal gaan met oud en nieuw. Het is inmiddels toch ook wel een tweede natuur geworden om achteruit te deinzen als iemand binnenkomt. En handenschudden doen we ook niet meer. Maar misschien komt het wel weer terug. Dat zal de tijd leren."

Zie ook: Elk jaar knallen we met carbid, maar wat is dat nou eigenlijk?