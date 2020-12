VIDEO | Eigenaar elektronicazaak toont ravage na verwoestende brand

"Hier is het ontstaan bij het kantoor", wijst hij aan. "Het plafond hangt deels naar beneden en verder is het compleet verwoest. Door de hitte zie je dat sommige spullen zijn gesmolten."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De precieze oorzaak is nog niet bekend. "We kijken nu of we in januari elders in een pand spullen tijdelijk kunnen neerzetten." Eltink probeert kalm te blijven om zo de zaken te kunnen regelen. "Maar dit raakt me wel hoor." De zaak is al jaren in de familie en telkens overgenomen van vader op zoon.

Zie ook: Brand verwoest elektronicazaak in Bemmel, bewoners gered van balkon

Het winkelpand van Electro World Eltink aan de Dorpstraat is zo zwartgeblakerd dat de eigenaar denkt dat alles eruit moet.

Tekst gaat verder onder de foto.

De brand ontstond in het kantoor van de winkel. Foto: Omroep Gelderland

Wakker van de rook

De bewoners boven de elektronicazaak konden door de brandweer in veiligheid worden gebracht. De twee hadden zich verschanst op hun balkon. "Mijn vrouw werd wakker door de rook", blikt Wim terug. Hij en zijn vrouw willen net als de eigenaar van de winkel niet voor camera en microfoon reageren.

Al bellend met de hulpdiensten had het echtpaar, dat precies boven de winkel woont, zich razendsnel aangekleed. Samen zijn ze op het balkon gaan staan. De hulp verliep soepel, volgens de twee 'volgens het boekje'. "Ik heb bij de brandweer gewerkt dus ik weet dat je duidelijk moet aangeven waar je staat", zegt Wim.

Beiden kwamen er zonder verwondingen vanaf. "Ik heb door het inademen van de rook alléén wat last van mijn keel."

Opgevangen door familie

Nadat ze van het balkon werden gehaald, werden Wim en zijn vrouw opgevangen door familie. Of ze terug kunnen naar hun bovenwoning is afwachten.

Ze laten even de ravage bij de trap zien. "Hieronder ontstond waarschijnlijk de brand in de winkel", aldus Wim.

Spullen in de winkel zitten onder het roet. Foto: Omroep Gelderland