De laatste lootjes gaan hard bij megaloterij in Oosterwolde

Ineens gaat het hard: met nog één dag tot de trekking vliegen de loten van de megaloterij in Oosterwolde de deur uit. En dat is nodig ook, want het is nog de vraag of de loterij het van tevoren gestelde doel haalt.

Het was een wild idee: een loterij met een vakantiewoning als hoofdprijs. "Maar ja, we moesten iets", zegt Gerrit Jan Veldhoen. Hij is een van de drijvende krachten achter de loterij. "We willen graag een mooi nieuw multifunctioneel centrum in Oosterwolde, maar daar moeten we als dorp een deel van bekostigen."

Grote prijzen

En dus bedachten de dorpsbewoners een loterij met 33.000 loten van elk 33 euro, en in totaal 33 prijzen, waaronder een vakantiewoning, een elektrische sloep en een elektrische auto. "Die hebben we allemaal zelf gekocht, onder voorbehoud van het doorgaan van de loterij", legt Veldhoen uit. "Want als die niet doorgaat, kunnen we natuurlijk geen vakantiehuis van 150.000 euro betalen."

Om de trekking woensdagmiddag door te laten gaan, moeten volgens de algemene voorwaarden minstens 17.500 loten verkocht zijn. "Dat is het aantal waarmee we het benodigde bedrag van 200.000 euro binnen hebben", aldus Veldhoen. "Het liefst verkopen we ook die andere 15.500 loten nog, want dat geld gaat dan naar de verschillende verenigingen hier in het dorp. Het zou een mooi extraatje zijn."

Maar of er woensdagmiddag om 13.00 uur 17.500 loten verkocht zijn, is nog de vraag. "We moeten er nog een paar duizend", vertelt hij. "Maar op dit moment gaat het hard." Dat is voornamelijk te danken aan een dinsdagochtend verschenen artikel in dagblad Trouw. "In de afgelopen zes minuten zijn er al 47 loten verkocht", zegt Veldhoen als hij de site heeft ververst. "En zo gaat het al de hele dag. Ik denk dus dat we heel dichtbij die 17.500 gaan komen."

Wat als er niet genoeg loten worden verkocht?

Mocht het niet lukken om voor woensdagmiddag 17.500 loten te verkopen, dan is het verhaal nog niet voorbij. "We hebben al geregeld dat we in dat geval de loterij met drie maanden mogen verlengen", vertelt Veldhoen. "Dus dan hebben we nog wat tijd om die laatste loten te verkopen."

Het wordt dus spannend. "Zodra we die 17.500 aantikken, weten we dat het doorgaat. Ook al zou ik liever alle 33.000 loten verkopen: de kans om te winnen wordt natuurlijk wel groter als niet alles is verkocht. En als het lukt, kunnen wij naar de gemeente. Dan is ons doel behaald en krijgen wij ons Multifunctioneel Centrum. Daar is het allemaal om begonnen."