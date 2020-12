Reeks nachtelijke brandjes in regio Bommelerwaard

In het Betuwse dorp Tuil is een caravan met autobanden in vlammen opgegaan. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Het was één van meerdere branden waar de brandweer voor moest uitrukken in de regio.

De brandweer had in de nacht van maandag op dinsdag de handen vol aan verschillende brandjes in de Bommelerwaard en Tielerwaard. Behalve in Tuil was het raak in Poederoijen, Brakel, Waardenburg en Varik.

Het is overigens niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. In de maand december moet de brandweer in die regio al jaren geregeld uitrukken voor dit soort 'oud en nieuw-branden'.

Stapel autobanden

De reeks van nu begon maandag aan het begin van de avond in Poederoijen met een containerbrand. Daar moest de brandweer van Brakel voor uitrukken.

Rond 22.30 uur moest datzelfde brandweerkorps in actie komen in Brakel, waar aan de Wilhelminalaan een stapel autobranden in brand stond. Het vuur was snel geblust.

Oud meubel en caravan met autobanden

Kort na middernacht moest de brandweer uitrukken voor een brand aan de Dokter van Wieringenstraat in Waardenburg. Daar stond een oud meubel in brand.

Nog geen uur later was het raak in Tuil. Daar stond op de hoek van de Kortestraat en de Haarstraat een caravan met daarin autobanden en andere rotzooi in brand. Dat veroorzaakte een enorme rookwolk die tot aan de snelweg A2 te zien was. Naast de brandweer was hier ook de politie aanwezig. De gemeente moet daar de rommel opruimen.

Rond 1.00 uur was er ook nog een melding van een buitenbrand in Varik. Het is niet duidelijk wat daar precies heeft gebrand.

