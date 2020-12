'Speldenprik', maar toch ook vuurwerk inleveren in Nijmegen

In Arnhem werden maandag ook gevaarlijke mortierbommen ingeleverd. Foto: Omroep Gelderland

Een speldenprik. Zo noemt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland de 140 kilo vuurwerk die de gemeente Arnhem de afgelopen dagen inzamelde. Arnhemmers konden zich gratis en straffeloos ontdoen van vuurwerk, maar heel veel leverde dat dus niet op. In Nijmegen opent deze dinsdag ook een verzamelpunt.

In normale jaren gaan er miljoenen kilo's vuurwerk om in Nederland. Maar in verband met de coronaregels mag er dit jaar niks worden verkocht en afgestoken. Daarom opende de gemeente Arnhem het inleverpunt voor vuurwerk.

De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland vraagt zich vooral af welk vuurwerk is ingeleverd en waar en wanneer dat is verkocht. "Aangezien de legale verkoop dus verboden is", zegt een woordvoerder. De belangvereniging sluit niet uit dat het gaat om vuurwerk dat mensen al langer thuis hadden liggen.

Dinsdag opent ook een vuurwerkinleverpunt in Nijmegen. Nijmegenaren die vuurwerk willen afgeven, kunnen dat tot en met woensdag gratis en probleemloos doen. In Den Haag leverden inwoners maandag 207 kilo vuurwerk in.

Zie ook: Arnhem zamelt 143 kilo vuurwerk in: 'Mijn zoon baalt er vast van'