Militairen bieden coronahulp in Gelderland, maar alleen bij acute nood

Defensie gaat vanaf woensdag alleen bij acute hoge nood militairen inzetten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Zij gaan assisteren met coronahulp in onder meer verpleeg- en verzorgingshuizen.

Er kan alleen om hulp worden gevraagd als de nood in een zorginstelling zo hoog is geworden dat zo'n instelling niet meer kan functioneren. De hulp van defensie is een uiterste redmiddel, want het leger heeft ook niet zomaar duizend of meer mensen beschikbaar om in te springen.

Die boodschap kregen de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen maandagavond. De burgemeesters vergaderden online met ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de coronacrisis en de jaarwisseling.

Dringende oproep

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) vroeg eerder om de hulp van defensie, omdat de zorg in het gebied onder druk staat. De GGD in de regio deed vorige week ook een dringende oproep aan beschikbare zorgverleners om zich te melden.

Defensie zet ook in Groningen en Twente soldaten in. Ook daar vroegen de veiligheidsregio's om hulp. In totaal gaat het om duizend medewerkers die volgens minister Grapperhaus worden ingezet voor 'hand-en-spandiensten'.

Dinsdag beoordelen defensiemedewerkers de situatie ter plekke. De inzet van militairen duurt vervolgens wellicht tot februari.

In Ede zijn sinds kort al militairen actief in de Gelderhorst, een tehuis voor dove ouderen. Daar is sprake van een corona-uitbraak. Mogelijk vraagt ook de Veiligheidsregio Gelderland-Midden nog om militaire hulp.

