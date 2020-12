Omslagpunt bereikt: coronazorg verdrukt reguliere zorg

Met ingang van vandaag stelt Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk alle operaties uit, behalve de oncologische en spoedeisende. Nederland heeft het punt bereikt waarop het groeiend aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de reguliere zorg in de verdrukking brengt.

"Als wij patiënten niet snel kunnen doorplaatsen, dan weten wij het ook even niet meer", stelt Arend Jan Poelarends van de raad van bestuur van het ziekenhuis. “Landelijk krijgen we het signaal dat we nog wekenlang rekening moeten houden met overvolle ziekenhuizen. Als dat zo is, dan kunnen we nu niet anders dan onze maatregelen hiervoor nemen."

“Het overplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen om ruimte te creëren, gaat moeizaam. We zijn hierin afhankelijk van de landelijke zorgketen, maar vrijwel alle ziekenhuizen lopen tegen de grenzen aan", gaat de bestuurder verder.

Landelijke zorg

De noodgreep en noodkreet uit het Harderwijkse ziekenhuis is illustratief voor de zorgen die ook landelijk worden geuit.

Ernst Kuipers, woordvoerder over de zorg voor coronapatiënten in de ziekenhuizen en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ): "In het hele land is het druk. Dat maakt het ook moeilijk om patiënten te spreiden, want ook in de andere regio's zijn nauwelijks bedden beschikbaar. We gaan uitkomen boven de piek van de eerste golf. Op veel plekken zien we een sterke stijging, het is echt zoeken naar het laatste beschikbare bed."

Grootste druk in oosten

Was bij de eerste en tweede golf de instroom het grootst in Noord-Brabant en Limburg respectievelijk het westen, nu ziet Kuipers de grootste druk in Gelderland, Twente, de regio Zwolle en Noord-Holland.

"Op Duitsland kan ook nauwelijks een beroep worden gedaan, want dat land heeft de handen vol aan de eigen patiënten. In de afgelopen dagen zijn zeven Nederlanders overgebracht naar ziekenhuizen in Duitsland."

Niet meer hoopvol

Ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers maakt zich zorgen over de capaciteit op intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen. Tegen EenVandaag zei hij maandag 'niet meer hoopvol' te zijn.

Gommers noemt het 'zorgwekkend' dat het opschalen van de ic-capaciteit moeizaam gaat vanwege het tekort aan verpleegkundigen, omdat er tijdens deze tweede golf meer coronapatiënten buiten de ic's opgenomen liggen. Daardoor kan personeel van die afdelingen minder makkelijk op de ic's bijspringen.

