Dana (16) kwam op het spoor terecht in Doetinchem, maar kan het navertellen

De zestienjarige Dana Bosman uit 's-Heerenberg keek de dood op een donderdag in november in de ogen, maar kan het verhaal navertellen met dank aan haar redder Wesley Haverdil. Ze ging met haar scooter onderuit op een spoorwegovergang in Doetinchem en kwam op de rails terecht terwijl een trein op haar afreed.

“Ik probeerde keihard te remmen, maar dan staat de scooter niet gelijk stil”, zegt Dana, terwijl ze schetst wat er donderdag 17 november gebeurde bij de overweg op de Havenstraat. “De slagboom kwam tegen mijn keel aan. Ik gleed eronderdoor en op dat moment kneep ik mijn ogen dicht, waardoor ik even niks zag.”

Wesley Haverdil stond met zijn hond te wachten bij de slagboom. De voormalig militair zag de trein aankomen, twijfelde geen moment en schoot te hulp. “De eerste plek waar ik haar te pakken kon krijgen, heb ik haar vastgegrepen”, zegt Wesley. “Ik heb haar toen weggesleurd van de rails.”

Een held

Uiteindelijk kwam de 's-Heerenbergse er vanaf met lichte verwondingen en een groot gevoel van dank voor haar redder. “Iedereen ziet hem als een held, want hij heeft mijn leven gered en zijn eigen leven geriskeerd”, zegt Dana. “Zelfs de machinist dacht dat hij er een of twee zou raken.”

Met het stempel 'held' kan Wesley echter weinig, hij vindt zijn handelen normaal: “Het had inderdaad anders af kunnen lopen, maar zo moet je er niet over nadenken want zo is het niet gelopen. Als ik eraan terugdenk, is het mooi dat we er allebei nog zijn.”

Verhalen op sociale media

Dana geeft zelf aan dat ze door de laagstaande zon de spoorboom niet zag. Op social media deden echter veel andere verhalen de ronde. “Ze had oortjes in, ze zat op de telefoon, in Limburg stond geen laagstaande zon”, somt de ’s-Heerenbergse de reacties op. “Ik was niet verdrietig, want ik weet zelf het verhaal. Natuurlijk denk je wel, hoe kunnen mensen zo slecht zijn dat ze zulke dingen reageren?”