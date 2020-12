Een maand geen alcohol in lockdown: 'Sommigen drinken juist meer'

"We zien grofweg twee groepen mensen", zegt Bas Evers van Tactus Verslavingszorg uit Harderwijk. "De ene groep is wat meer gaan drinken. Omdat ze wat meer last ervaren van het mindere sociale contact bijvoorbeeld. Of omdat ze meer spanning of stress ervaren. Maar er is ook een groep daarentegen die minder lijkt te gaan drinken, en die meer bewust is van de eigen gezondheid."

Fitter en vitaler

Dat laatste is ook de insteek van IkPas: bewustwording creëren rond de gevolgen van alcoholgebruik. "Een maand geen alcohol gebruiken levert gelijk tastbare voordelen op", aldus Evers. "Bijvoorbeeld dat mensen beter gaan slapen of dat ze minder geld gaan uitgeven. In zijn algeheel denk ik dat mensen er fitter en vitaler van worden."

Gemeentebesturen doen mee

Vanwege de lockdown kan er dit jaar geen grote campagne gevoerd worden voor IkPas. In Elburg en Harderwijk pakt het bestuur het daarom anders aan: daar doen de volledige gemeentebesturen mee aan de maand zonder alcohol.

"Daarmee willen we een signaal afgeven, dat alcoholgebruik geen gewoonte hoeft te zijn", zegt wethouder Marcel Companjen namens het college van Harderwijk. Zijn collega uit Elburg, Willem Krooneman, valt hem bij: "Ik zal niet zeggen dat een keer een wijntje of een biertje niet mag, dat doe ik zelf ook. Maar laten we deze maand allemaal eens geen alcohol drinken."

De wethouders proberen allebei zoveel mogelijk inwoners van hun gemeente mee te laten doen met de campagne. "Dan moeten we zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven", vindt Krooneman. "Dat heb ik vorig jaar ook gedaan, maar dat viel nog niet mee. Vooral in het weekend merkte ik dat het een gewoonte was geworden om even een biertje te drinken."

Coach

Wie meedoet aan IkPas, kan via de website een coach krijgen om door zulke moeilijke momenten heen te komen. "Want er zijn genoeg tips", zegt Evers. "Het helpt om na te denken over alternatieven voor het moment dat je normaal gesproken een biertje of wijntje zou drinken. Een ander recept, met frisdrank, bijvoorbeeld. Of even een stuk te wandelen of een warm bad te nemen, dat soort dingen."