Makers Nijmeegse waterwolf bizar bestolen van 1,5 ton brons

De Blauwe Hond. Zo heet het kunstwerk dat uiteindelijk in het Friese Burgum moet komen te staan. Op het moment van de verdwijning zat het beest al voor een flink deel in elkaar in een hal van bronsgieterij Kemner in Cuijk.

Hond verdwenen

Tot verbijstering van kunstenaars Albert Dedden en Paul Keizer bleek maandagochtend vroeg dat de hond uit de werkplaats was verdwenen. De anderhalve ton brons (ongeveer zesduizend euro waard) was spoorloos.

Wat het verhaal nog gekker maakt, is dat er geen braaksporen zijn aangetroffen. Eigenaar Boudewijn Kemner zegt de poort goed te hebben afgesloten en grapt de hond met "voldoende water en brokjes" te hebben achtergelaten.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Het ontwerp van de Blauwe hond Foto: Dedden & Keizer

Friese streken

Het bronzen beest moet met zwaar materieel van zijn plek gehaald zijn. Vermoedelijk gaat het om een oudejaarsstunt, een traditie waar ze in Friesland genoegen in scheppen. De kunstenaars zijn er dan ook wel gerust op dat de hond weer boven water komt.

"Boudewijn speelde zijn rol heel slecht", lacht Albert Dedden. In januari zou het beeld officieel naar Friesland moeten. "Maar dat is ie nu waarschijnlijk al", lacht hij verder.

Wolf ook roofgoed?

Vanuit Nijmegen kwam al een bezorgd telefoontje of de waterwolf ook gevaar liep. Dat lijkt niet geval, want daar is niets Fries aan. Ook op sociale media wordt meegeleefd en gaan verschillende mensen nog uit van een ordinaire diefstal. "Afschuwelijk" en "Rotzakken", valt daar onder meer te lezen.

In de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel zorgde de komst van de bronzen hond van drie meter hoog overigens nog voor controverse en gemopper. Verschillende raadsleden waren er niet over te spreken dat er in tijden van corona 75.000 euro wordt uitgegeven aan een "hûn mei in lampe yn 'e bek".

Zie ook: