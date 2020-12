Britse coronavariant in Gelderland-Zuid is 'vermoedelijk niet verder verspreid'

In de veiligheidsregio Gelderland-Zuid is de Britse coronamutatie opgedoken, maar vermoedelijk niet verder verspreid. Dat bevestigt de GGD in Gelderland-Zuid naar aanleiding van mededelingen van het RIVM.

De extra besmettelijke mutatie van het corona is bij één persoon in de regio Gelderland-Zuid vastgesteld. "Die persoon was vanuit Engeland in Gelderland om hier kerst te vieren", vertelt een woordvoerder van de GGD Gelderland-Zuid.

"De persoon meldde zich vorig weekend met klachten bij de GGD Gelderland-Zuid en werd daarop positief getest. Uit een kweek bij het RIVM bleek dat het om de Engelse gemuteerde variant van het virus ging", aldus de woordvoerder.

Isolatie

De persoon is meteen in isolatie gegaan. "Na bron- en contactonderzoek zijn de nauwe contacten van de persoon ook getest en zij testten allemaal negatief. We hebben daarom geen reden aan te nemen dat het virus zich vanaf deze persoon verder heeft verspreid", aldus de woordvoerder.

De Britse variant is tot nu toe in Nederland bij elf personen in Nederland gevonden, volgens het RIVM. Naast het geval in Gelderland Zuid gaat het om vijf personen in de regio Amsterdam en vijf personen in de regio Rotterdam.