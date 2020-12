GGD zoekt prikkers; dít moet jij kunnen om te vaccineren

De eerste fase is van januari tot februari. Vanaf 18 januari wordt er in de Mheenhal in Apeldoorn acht uur per dag gevaccineerd, meldt de GGD. Van sollicitanten wordt in die periode verwacht dat zij in het bezit zijn van een zorgopleiding op tenminste mbo-3 niveau. Daarnaast moeten zij 24 uur per week en in de weekenden beschikbaar zijn. Ook wordt bekwaam- en bevoegdheid verwacht.

De tweede fase start volgens de GGD in maart. Er wordt dan op meerdere locaties in de regio gevaccineerd. En er worden in die fase meer dan acht uur per dag prikken gezet. Ook in die periode wordt verwacht dat de medewerkers een zorgopleiding van minimaal mbo-3 niveau hebben.

BIG-registratie

De BIG-registratie is niet verplicht, blijkt uit de GGD-oproep. Maar voor een aantal functies komt er een (korte) opleiding. En er is gelegenheid om je te bekwamen, waarna je een bekwaamheidsverklaring ontvangt. Ook moet je beschikbaar zijn voor (mogelijk) minder dan 24 uur per week en wordt je geacht beschikbaar te zijn in het weekend.

Niet-medische functies

Daarnaast heeft de GGD behoefte aan mensen die functies kunnen vervullen waar geen zorgopleiding voor nodig is. Dit zijn functies zoals portier, gastvrouw/-heer of een administratief medewerker.

Wie zich wil aanmelden, kan dat hier doen.