Hoeveel pech kan je hebben? Ook geen oliebollenverkoop voor café in Kootwijkerbroek

Hoeveel pech kan je hebben in een jaar? Jacco Vos nam afgelopen januari samen met zijn broer Café Wessel in Kootwijkerbroek over. Ze moesten lang dicht vanwege corona. En de oliebollen drive-thru die ze vervolgens bedachten? Die mag niet van de gemeente Barneveld.

Ze zijn de boel aan het opruimen achter café Wessel. Op de plak achter het café zou een grote tent staan. "Helaas is het leeg ja. De plannen waren goed. Maar we werden teruggefloten door de gemeente. We kregen geen vergunning", klinkt het.

Jacco nam café Wessel in januari over, en toen kwam corona. "Dat was een flinke domper", zegt Vos. "Mijn broertje is een horecaman. Die was op zoek naar wat anders. Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en samen in dit café gestapt."

Tent geregeld

Maar al snel was daar de eerste lockdown en moest café Wessel dicht. In juni zag het er voor de broers weer iets beter uit. Toen we open konden in juni hadden we een tent geregeld", zegt Jacco. "Daar hadden we veel profijt van gehad. Het terras werd drie keer zo groot."

De tent mochten de broers laten staan voor een zacht prijsje. Sinds de horecasluiting van oktober hoefde ze er zelfs helemaal niks voor te betalen. "We hebben nog wel kerstbomen verkocht in de tent."

Maar toen moest ook de tent weg. "De eigenaar van de tent kon hem verhuren aan een testlocatie", zegt de kroegbaas.

Niet bij de pakken neer

Hoeveel pech kan je in een jaar hebben? "Ach, we zijn nog gezond. Je moet vooruit blijven kijken en niet bij de pakken neer gaan zitten. We hopen dat in 2021 alles anders wordt. We zullen eerst rond maart met maximaal 30 mensen open gaan. Ik denk dat dat als eerste gebeurt. Je wil eigenlijk gewoon open gaan en je euro's maken, maar dat kan je niet maken ten opzichte van de zorg."