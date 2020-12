Hoe gaat Gelderland richting oudejaarsavond? 'Wij zijn voor het eerst sinds jaren thuis'

De kerstdagen zijn achter de rug en de jaarwisseling staat voor de deur. In een normaal jaar is het moment dat de klok twaalf slaat een feestelijk moment voor veel mensen. Dit jaar zitten er alleen heel veel maatregelen aan vast. Omroep Gelderland vroeg zich af hoe de inwoners van onze provincie de jaarwisseling beleven.

Alleen kindervuurwerk is toegestaan, in vele gemeenten is carbidschieten verboden en er mogen maar maximaal twee mensen op bezoek komen. Het is een recept voor een rustig oud en nieuw. Maar houden Gelderlanders zich ook aan die regels?

Omroep Gelderland vroeg via de website hoe Gelderlanders de feestmaand beleven in de lockdown. Er kwamen honderden reacties binnen. De redactie dook in de antwoorden.

Op basis van de reacties is het antwoord redelijk simpel: ja. Negen op de tien mensen geven aan geen vuurwerk te hebben gekocht en slechts 5 procent geeft aan wel vuurwerk af te steken. Dat betekent dat het best rustig kan worden om twaalf uur.

Maar ook geven veel mensen aan het nieuwe jaar enkel met zijn of haar partner in te gaan. "Wij blijven dit jaar voor het eerst sinds jaren samen thuis", laat iemand weten. Daar waar er bij kerst nog weleens gesmokkeld werd met de hoeveelheid gasten, is dat bij oud en nieuw blijkbaar minder belangrijk. Het samen zijn met een geliefde staat voorop.

Angst en onvrede

Er heerst wel wat angst onder de Gelderlanders, met name rondom het vuurwerkverbod. "Ik ben bang dat er nu veel illegaal vuurwerk is, het is in mijn ogen ook een verkeerde beslissing geweest" en "het wordt een grote chaos met nieuwjaar omdat ze alles verbieden" worden als argumenten genoemd.

Iemand weet het zelfs zeker: "Ik durf er een wedje op te leggen, de pleuris breekt uit." Maar, dat komt eigenlijk ook omdat diegene zelf graag knallend het nieuwe jaar in was gegaan: "Ik vind het persoonlijk niets aan. Wat moet ik dan, mijn vriend aan zitten kijken? Pfff."

