'Het is bizar', gokkast op hei blijkt gestolen uit hotel De Paasberg

De gokkast die zondag op de Ederheide werd aangetroffen, is gestolen uit hotel De Paasberg in Ede. De dieven hebben de kast kapotgemaakt, leeggehaald en vervolgens gedumpt.

De diefstal werd tweede kerstdag opgemerkt. Een dag later ontdekte een wandelaar de kast in het natuurgebied en schakelde de politie in. "Het is bizar dat hij überhaupt is gestolen en dat je hem een dag later via de media terugziet aan het einde van de straat", vertelt directeur René van Middendorp - Claassen.

De dieven waren volgens hem binnen anderhalve minuut binnen en weer buiten. Ze hebben geen schade achtergelaten aan het hotel. Of ze veel geld hebben buitgemaakt kon de directeur niet zeggen. Volgens hem is de kast een week geleden nog leeggehaald.

Tijdelijk geen gokkast

Gelukszoekers in het hotel moeten het tijdelijk zonder machine doen. "We hebben er twee staan", aldus Van Middendorp - Claassen. "Die andere hebben we uit voorzorg maar weggehaald." Maar niet getreurd, want hij verzekert dat er weer twee kasten zullen terugkeren.

Verdachten

De dieven zijn op camerabeelden vastgelegd. Er wordt nu onderzocht of ze herkenbaar genoeg zijn. Ook voert de politie een buurtonderzoek uit. Er zijn vooralsnog geen tips binnengekomen. De politie heeft dan ook nog geen verdachten op het oog.

Zie ook: Deze gokkast staat in Ede op een wel heel rare plek