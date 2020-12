Gevaarlijke sabotage op mountainbikepaden bij Nijmegen

De organisatie die de paden heeft aangelegd, Mountainbike Routenetwerk Rijk van Nijmegen, heeft aangifte gedaan bij de politie. "Die dingen steken gewoon drie, vier centimeter uit die plank", illustreert voorzitter Alex Peters geschokt hoe vlijmscherpe schroeven de fietsers opwachten. Nadat er zeven van dergelijke sabotage-acties waren gemeld besloot de organisatie uit veiligheidsoverwegingen de hele route na te lopen.

Nu bleef het bij een lekke band, constateert de mountainbikeclub, maar het had ook veel naarder kunnen aflopen voor een van de mountainbikers op de drukbezochte paden. Er fietsen niet alleen volwassenen, maar ook veel kinderen.

Wees alert

De aanleggers van de paden waarschuwen en roepen op tot alertheid. Er is veel commotie ontstaan over de mountainbikepaden in het Rijk van Nijmegen. Die 65 kilometer nieuw aangelegde paden zijn zo mooi dat er liefhebbers vanuit heel Nederland en daarbuiten op afkomen. Corona zorgt er ook voor dat het nog drukker wordt in de bossen.

Dat leidt tot ergernissen over en weer tussen wandelaars, ruiters en mountainbikers. Daar bovenop zijn er ook nog critici die menen dat de nieuw aangelegde paden een ramp zijn voor de natuur. Nationale en internationale wetgeving die de dieren in het bos moet beschermen zou bij de aanleg aan de laars gelapt zijn.

Paden moeten bossen uit

De gemeenten Berg en Dal - waar verreweg de meester kilometers liggen - en de gemeente Nijmegen stellen dat aan alle regels die voor de aanleg gelden is voldaan. Natuurbeschermingsorganisatie Vereniging Nederlands Cultuurlandschap eist van de provincie Gelderland dat die handhavend optreedt. Zo niet, dan volgt een gang naar de Raad van State om alle nieuw aangelegde paden weer uit de bossen te krijgen.

De mountainbikers voelen zich ondertussen zeer belaagd en onvriendelijk bejegend. Een petitie voor behoud van de nieuwe mountainbikepaden in het Rijk van Nijmegen is inmiddels meer dan 17000 keer ondertekend.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Sabotage op de mountainbikeroutes: links een geul, rechts schroeven Foto: Moutainbike Routenetwerk Rijk van Nijmegen / Omroep Gelderland

'Afschuwelijke acties'

Op sociale media buitelen voor- en tegenstanders van paden over elkaar heen. Waarbij overigens ook veel wandelaars het voor de mountainbikers opnemen en stellen dat die doorgaans heel vriendelijk zijn en rekening houden met de overige recreanten in het bos.

Het is niet voor het eerst dat mountainbikepaden gesaboteerd worden. Jaren geleden al legde een onbekende kraaienpoten op routes. "Wie doet nou zoiets? Dan spoor je toch niet helemaal?", zei de boswachter destijds toen een auto van Staatsbosbeheer de banden er op stuk reed.

Zie ook: Opnieuw kraaienpoten in het bos bij Groesbeek: 'Wie doet nou zoiets?'

Vernielingen, takken en geulen

Ook op de nieuw aangelegde paden is al veel sabotage gepleegd. Bordjes worden vernield of weggehaald, flinke takken over de routes gelegd en er zijn recent nog geulen in gegraven.

De planken met schroeven op de mountainbikeroutes bij Nijmegen zijn voorlopig een nieuw dieptepunt in de soap die zich in de bossen afspeelt. "We leven in een rechtstaat en sommigen kunnen daar schijnbaar slecht mee leven", constateert het Mountainbike Routenetwerk Rijk van Nijmegen. "Maar met dit soort afschuwelijke acties eigen rechter spelen op de MTB route gaat echt alle perken te buiten."

Zie ook: