Verdachten verwoestende vuurwerkbom Opijnen horen werkstraf eisen

Door de enorme explosie op 1 januari 2019 sneuvelden bijna 50 ramen. De schade liep in de tienduizenden euro's en volgens de officier van justitie is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt. "De explosie had militaire proporties."

Alle vier de verdachten waren duidelijk te zien op camerabeelden. Die toonden ook hoe iemand vuurwerk gooide in de richting van de Waaldijk. Een vuurwerkexpert concludeerde dat het om een shell (mortierbom) ging.

Voorwaardelijk celstraffen

Behalve werkstraffen zijn in de rechtbank in Zutphen ook voorwaardelijk celstraffen tot drie jaar geëist, met een proeftijd van twee jaar. Ook moeten de verdachten een schadevergoeding betalen, als het aan justitie ligt.

