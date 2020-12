Vuurwerk afsteken is asociaal, zegt burgemeester Marcouch

In deze tijd van crisis en corona toch vuurwerk afsteken, is asociaal en egoïstisch. Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Hij roept inwoners van zijn stad daarom op vandaag het vuurwerk in te leveren op de gemeentewerf.

In Arnhem is het vandaag de laatste dag dat iedereen zijn of haar vuurwerk gratis en zonder boete kan inleveren. Burgemeester Marcouch roept op om dat ook vooral te doen: "Het is voor je eigen veiligheid beter dat niet in huis te hebben."

Hij hoopt ook dat ouders massaal gehoor geven aan zijn oproep. "Om te voorkomen dat hun kinderen straks toch gaan afsteken omdat ze het toch in huis hebben."

Onbegrijpelijk en onacceptabel

Marcouch hoort in verschillende wijken toch een hoop geknal. "Ja, ik vind dat heel erg asociaal en egoïstisch. Als je weet dat op dit moment ziekenhuizen gewoon vol zitten. En dan toch nog in deze tijd van crisis en corona, waarin het om leven en dood gaat, vuurwerk afsteken, is onbegrijpelijk en onacceptabel. Doe het niet, lever het gewoon in. Dat kan gratis tot 16.00 uur."

Volgens Marcouch levert het brandgevaar, explosiegevaar voor jezelf, je omgeving en de buren op: "Zeker als je vuurwerk hebt van vorig jaar. Dan loop je het risico dat je ook nog eens vuurwerk hebt dat dit jaar verboden is. We hebben bijvoorbeeld vuurpijlen gezien. Die mochten vorig jaar, maar dit jaar al weer niet. Dus dat is illegaal vuurwerk."

Je huis kwijt

De Arnhemse burgemeester vraagt zijn inwoners dus het vuurwerk in te leveren: "Voor de veiligheid en om onze zorg en ziekenhuizen te ontzien. Mocht je kennis of informatie hebben van plaatsen waar vuurwerk opgeslagen is, dan komen we het halen."

Als je toch illegaal vuurwerk in huis hebt liggen en de politie moet daarvoor naar je toe komen, dan ben je volgens hem de pineut. "Dan loop je risico op een boete. En als het zodanig gevaarlijk opgeslagen is, dan kun je risico lopen je woning kwijt te raken", aldus Marcouch.

