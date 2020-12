Arnhem zamelt 143 kilo vuurwerk in: 'Mijn zoon baalt er vast van'

"Hij kwam trots thuis, met cobra's. Nou, daar schrok ik van." Daarom besloot deze vader maandag vroeg in de ochtend het vuurwerk van zijn zoon weg te brengen. Anoniem kan je bij de gemeentewerf vuurwerk gratis inleveren. Er geldt momenteel een landelijk vuurwerkverbod. Je mag het niet vervoeren, bij je hebben of afsteken.

15-jarige wil toch vuurwerk afsteken

"De vijf cobra's heb ik ingeleverd, en ook siervuurwerk," vertelt de vader verder. "Hij baalt denk ik wel." Zijn zoon wil met oud en nieuw toch de straat opgaan. Maar deze vader uit Huissen steekt daar dus een stokje voor.

Door cobra's vloog een kruiwagen dertig meter de lucht in

"Hij ligt nu nog te slapen" vertelt de vader lachend. "Maar ik dacht bij mezelf, dit is mijn moment, ik breng het weg." Zoonlief zal het volgens hem wel begrijpen. "Ik zal het mezelf nooit vergeven als hem iets overkomt."

De vader keek online wat cobra's voor effect kunnen hebben. "Ik heb filmpjes gezien dat ze een kruiwagen dertig meter de lucht in knallen. Dat wil ik niet in huis hebben. Straks is mijn huis aan gort, of dat van de buren. En schade is nog tot daar aan toe. Maar je eigen veiligheid en die van je buren, daarom wil ik het niet."

Luister en kijk naar onze reportage. De tekst gaat eronder verder

'Steek géén vuurwerk af'

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch hoopt dat mensen met oud en nieuw verstandig zijn en géén vuurwerk afsteken. "Doe het voor jezelf, je omgeving, de zorgmedewerkers. Zodat er géén vuurwerkslachtoffers in het ziekenhuis terecht komen."

Blij met ieder beetje

De 143 kilo vuurwerk die werd ingezameld, is ingeleverd door in totaal 38 personen. "Ik ben blij met ieder beetje vuurwerk dat we nu van de straat halen", zegt Marcouch. "Het gaat er vooral om dat we corona geen kans geven en zorgverleners tijdens oud en nieuw ontlasten. Ik hoop vooral dat díe boodschap is aangekomen." De burgemeester wijst erop dat de politie en handhavers de komende jaarwisseling nadrukkelijk paraat staan.

Ook in Nijmegen inleverpunt

Dinsdag opent ook een vuurwerkinleverpunt in de gemeente Nijmegen. Nijmegenaren die vuurwerk willen afgeven, kunnen dit dinsdag en woensdag doen. Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid kondigde eerder al aan dat iedereen zonder gevolgen zijn of haar vuurwerk in kan leveren. Dit kan tot een gewicht van 25 kilo. Categorie één vuurwerk - denk aan sterretjes - mag wel worden afgestoken dit jaar.