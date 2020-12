NEC-talent Dirk Proper wil 2020 overtreffen in 2021

"Ja, een heel mooi jaar. Ik maakte mijn eerste minuten in het eerste elftal. Ik hoop dat 2021 nog meer moois gaat geven. Het is wel jammer dat we verloren van TOP Oss, anders hadden we echt de aansluiting kunnen maken naar de bovenste ploegen. Daar willen we nu niet meer naar kijken. Nu volle bak op Telstar en de volgende wedstrijden. En hopen dat de anderen punten verspelen en dat we zelf blijven winnen."

Dirk Proper heeft plezier op de training van NEC. Foto: Omroep Gelderland

NEC heeft de training alweer hervat. "Een weekje rust was wel fijn. Maar ik ben blij dat we weer begonnen zijn. Ik heb met kerst wel lekker gegeten, maar niet te gek gedaan. Vorig jaar gingen we op pad met het hele team. Dat kan door corona nu niet. Maar hier is het ook goed, toch?"