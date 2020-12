Bruls praat met minister over inzet leger in de zorg

In verzorgingshuis De Gelderhorst in Ede wordt het leger al ingezet. Foto: Omroep Gelderland

Hubert Bruls gaat vandaag in gesprek met minister Ferd Grapperhaus over de inzet van het leger in de zorg. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur. De burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad reageert daarmee op de brief die veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland, Groningen en Twente stuurden aan de ministeries van Defensie en VWS.

De regio's vragen om militaire bijstand in de verpleeg- en verzorgingshuizen vanwege een tekort aan personeel als gevolg van ziekteverzuim en quarantainemaatregelen. Komt die hulp niet, dan dreigt het zwartste scenario en kan het minimumniveau aan zorg niet meer geleverd worden.

Die zorgen spelen volgens Bruls ook bij andere regio's. Zo verwacht hij dat de veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Gooi en Vechtstreek ook om hulp van het leger zullen vragen.

Nood is hoog

"Het is alle hens aan dek om te zorgen dat er voldoende zorg geboden kan worden. De hulp van defensie wordt niet zomaar ingeroepen. Dus als je dit doet, dan is de nood hoog gestegen", benadrukt Bruls.

Er is behoefte aan extra handen aan het bed, maar ook aan ondersteuning bij logistieke zaken waarvoor een medisch diploma niet noodzakelijk is. Bij verzorgingshuis De Gelderhorst in Ede wordt sinds kort al het leger ingezet. Want na een corona-uitbraak zit een groot deel van het personeel ziek thuis.

Zie ook: Inzet van leger zorgt voor veiliger gevoel na corona-uitbraak in De Gelderhorst

De hulp van defensie wordt enorm gewaardeerd door de medewerkers die nog wel aan het werk zijn. "We zijn er ontzettend blij mee, want wij hebben geen kennis over een grootschalige uitbraak en zij wel. Wat we zien en wat we voelen, is gewoon goed", sprak Monte Gardenier van het verzorgingshuis voor dove ouderen op tweede kerstdag. De afgelopen weken overleden er zeker 11 personen in De Gelderhorst.

Het ministerie van VWS heeft laten weten dat het verzoek tot militaire bijstand de komende dagen wordt beoordeeld.

Jaarwisseling

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergaderen vandaag online met minister Grapperhaus over de coronacrisis. Daarbij zal ook gesproken worden over de jaarwisseling met het vuurwerkverbod en de strenge coronaregels.

De politie heeft al laten weten dat het handhaven van de openbare orde de eerste prioriteit zal zijn. Als de drukte het toelaat, zal de politie ingrijpen bij feesten, te grote groepen en overtredingen van het vuurwerkverbod. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde.

Zie ook: Vuurwerk met oud en nieuw: wat mag eigenlijk nog wel?