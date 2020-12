Vuurwerk met oud en nieuw: wat mag eigenlijk nog wel?

Nadat gemeenten als Apeldoorn en Nijmegen al besloten consumentenvuurwerk te verbieden, kwam het begin vorige maand tot een algeheel vuurwerkverbod. Het kabinet besloot ertoe om te voorkomen dat de druk toeneemt op het ziekenhuis, waar door het door het coronavirus al alle hens aan dek is. Ook de politie, boa's en veiligheidsregio's hadden om een verbod gevraagd.

Wat is er verboden?

Het kabinet besloot dat er tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dan gaat het om vuurwerk dat normaal drie dagen voor oud en nieuw verkocht werd en is gelabeld met de categorie F2. Denk bijvoorbeeld aan fonteinen en grondtollen.

Aan het begin van het jaar, nog voordat de meeste mensen van corona hadden gehoord, werden knalvuurwerk en vuurpijlen al verboden. Daartoe werd besloten omdat er relatief veel incidenten en gewonden waren met de jaarwisselingen. Ook agenten kregen het een jaar geleden zwaar te verduren.

Zwaarder vuurwerk, zoals nitraten, cobra's en shells, staan al veel langer op de zwarte lijst. Alleen professionals mogen met zogenoemd F3- en F4-vuurwerk in de weer.

Hoe hoog zijn de boetes?

"Het is heel onverstandig om vuurwerk af te steken dit jaar. Er is een grote kans dat je gepakt wordt en een hoge boete krijgt", zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bij de bekendmaking van het algeheel verbod. Hij is ervan overtuigd dat het goed gehandhaafd kan worden, al verschilt het per gemeente hoeveel politie er wordt ingezet. Duidelijk is wel dat je direct op de bon gaat, als je betrapt wordt met vuurwerk.

Op het alleen dragen of vervoeren van vuurwerk staat een boete van minimaal 100 euro. Wie bijvoorbeeld een fontein of grondtol afsteekt, kan een geldstraf van 200 euro verwachten. En daar blijft het niet bij: wie in de fout gaat krijgt een aantekening in het strafblad. Daardoor kun je bijvoorbeeld geen verklaring omtrent het gedrag (vog) krijgen.

Wie zwaar vuurwerk in het bezit heeft of afsteekt, moet minimaal 400 euro betalen. De exacte hoogte van een boete wordt bepaald door de hoeveelheid vuurwerk en voor de hoeveelste keer iemand wordt betrapt. Op de website van het Openbaar Ministerie staan alle richtlijnen voor 'vuurwerkdelicten'.

Cobra's waren altijd al verboden. Foto: ANP

Speciale regels zijn er voor kinderen: zij kunnen bij een lichte overtreding een halt-straf krijgen. Door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden krijgen kinderen tot 18 jaar geen aantekening in hun strafblad. En wie al vuurwerk in huis heeft, bijvoorbeeld van vorig jaar, hoeft niet te vrezen: tot 25 kilo consumentenvuurwerk mag je 'gewoon' thuis bewaren.

Wat mag je nog wel afsteken?

Voor wie de jaarwisseling niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan, is er nog wel F1-vuurwerk. Al is het maar de vraag of dat de doorgewinterde vuurwerkliefhebber tevreden stemt. Dit type wordt namelijk ook wel 'fop- en schertsvuurwerk' genoemd en mag je het hele jaar door afsteken (als je minimaal 12 jaar oud bent). Het meest bekend zijn de sterretjes, maar ook grondbloemen, trektouwtjes en knetterballen vallen onder categorie 1-vuurwerk.

Waar koop ik legaal vuurwerk?

Nu een groot deel van de winkels op slot zit, is het lastig om nog aan legaal vuurwerk te komen. Het is bovendien niet toegestaan om vuurwerk per post te versturen of af te leveren aan huis. Je zal het dus echt zelf moeten aanschaffen in een 'essentiële winkel', waar de grondbloemen gewoon in de schappen liggen. De grootste kans heb je bij de 'Duitse' supermarkten Aldi en Lidl, al zul je zelf bij je eigen vestiging om de hoek moeten kijken of er ook daadwerkelijk vuurwerk ligt.

En vuurwerk uit Duitsland dan?

Het was jarenlang een terugkerend fenomeen op de laatste dagen van het jaar: files op de wegen van en naar Duitsland met vuurwerkliefhebbers. De lage prijzen bij onze oosterburen zorgden steevast voor lange rijen. Tot vorig jaar mocht je maximaal 25 kilo aan pijlen en knallers inslaan, maar het zal je niet verrassen dat hier ook dit jaar een streep door is gezet.

Dit jaar geen lange rijen in Duitsland bij vuurwerkverkopers. Foto: ANP

Wie vuurwerk uit het buitenland naar Nederland vervoert, riskeert een boete of zelfs een gevangenisstraf. De politie heeft aangegeven extra te controleren in de grensgebieden. Bovendien heeft het niet veel zin om een ritje naar Duitsland te maken: ook daar is de verkoop van vuurwerk verboden.

Welke alternatieven zijn er voor vuurwerk?

Zijn trektouwtjes en sterretjes niet helemaal jouw ding, dan zijn er alternatieven zoals de wensballon. Dat is officieel geen vuurwerk, al staat de brandweer er niet om te springen dat je er eentje oplaat. Het gebruik wordt afgeraden, omdat het bijna niet mogelijk zou zijn om een wensballon veilig op te laten. Bovendien is het in een aantal gemeenten al verboden.

Dan heb je natuurlijk nog het carbidschieten. Ook dat is niet overal zomaar toegestaan. Zo mag je niet met melkbussen in de weer in Arnhem en Doetinchem. En door Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar carbidschieten misschien wel het populairst is, wordt de eindejaarstraditie ten strengste afgeraden.

En de centrale vuurwerkshows, waar steeds meer gemeenten voor waren te porren, zijn vanwege het coronavirus ook geschrapt. Al wordt er nog wel vuurwerk afgestoken in de Johan Cruijff Arena, tijdens het nationale aftelmoment in Amsterdam. Dat kun je thuis op tv bekijken.

Het liefste ziet de overheid dat je oud en nieuw gewoon thuis viert, om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. En voor wie die regels even niet meer weet: er mogen dan maximaal twee mensen per dag op bezoek komen.