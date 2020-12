Gedupeerden vuurwerkbom: we werden in de ravage achtergelaten

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Vijftig ruiten aan diggelen

Het is vlak na middernacht als tijdens de jaarwisseling in 2019 het dorp Opijnen opschrikt van een harde knal. Riet en Bas Hartman hebben zojuist hun woning aan de Waaldijk verlaten om buren een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dat bleek hun redding.

Verslaggever Joost Driessen houdt tijdens de rechtszaak een liveblog bij.

Door een vuurwerkbom lagen bijna vijftig ruiten in diggelen. Ook bij de dijkwoning van het echtpaar. "Het glas lag zes, zeven meter de kamer in. De voordeur was naar binnen gevlogen. Het was een ravage."

De tekst gaat verder onder de foto.

Ruitschade aan de woning van de familie Hartman. Foto: Bart Meesters

Verdachten op bewakingscamera

Al snel weet het echtpaar wie de vuurwerkbom heeft afgestoken. "Dorpsgenoten hebben ze gezien", vertelt Riet. Als blijkt dat de daad ook is gefilmd met de bewakingscamera van de naastgelegen en ook getroffen cafetaria, zijn de verdachten snel gevonden.

"Het stoort me dat ze gewoon zijn weggelopen, ons in de ravage achterlatend", zegt Bas. "Ze zijn onder het vloerkleed gedoken en hebben niks meer van zich laten horen."

Sorry durven zeggen

"Iedereen doet wel een keertje iets doms", zegt Riet. "Maar dan moet je ook sorry durven te zeggen. Als je een beetje body hebt doe je dat. En dat is nooit gebeurd."

Eén van de vier verdachten, die uit Opijnen, Tuil en Waardenburg komen, woonde vlak bij het echtpaar Hartman. "Ze zijn verhuisd naar de andere kant van het dorp. We komen ze amper nog tegen."

De tekst gaat verder onder de foto.

Bas Hartman liet alle kapotte ramen vervangen Foto: Omroep Gelderland

18.000 euro schade

Zo'n 18.000 euro aan schade rekende het echtpaar al uit. "Dat is alleen voor onze woning. Daar komt de schade voor de andere twee woningen nog bij."

De ruiten waren snel vervangen, maar nog steeds ontdekken ze scheuren en ontzette kozijnen. "Dat merk je pas later, bijvoorbeeld als je 's zomers een raam openzet."

De tekst gaat verder onder de foto.

De woning van de familie Hartman Foto: Omroep Gelderland

Riet hoopt dat de rechtszaak de verdachten aan het denken zet over het leed dat ze hebben aangericht. "Maar als ze nu komen spijt betuigen, zijn ze te laat", benadrukt haar man.

Verdachten recht in de ogen kijken

Bas twijfelt nog of hij naar Zutphen reist om de rechtszaak bij te wonen. "Heeft het zin? Ik denk dat het me te veel zal opwinden. Onze zoon gaat sowieso. Hij wil de verdachten recht in de ogen kijken."

Met het vuurwerkverbod zet het echtpaar vraagtekens bij een rustig verloop van de komende jaarwisseling. Maar bang voor vuurwerk zijn ze niet: wat hen betreft blijven we voortaan knallend het nieuwe jaar inluiden. "Zolang het gebruikelijk vuurwerk is. Er is genoeg mooi vuurwerk."

Zie ook: