Vitesse kan profiteren van toppers in januari, De Graafschap moet weer aanhaken

Dat zijn de verwachtingen van de voetbalverslaggevers van Omroep Gelderland, vlak voor de hervatting van de seizoen. Vitesse speelt in januari liefst zeven wedstrijden, waarvan zes voor de competitie. Als de Arnhemmers zelf punten blijven pakken, sluipen ze vanzelf richting de top, want de concurrenten spelen allemaal tegen elkaar en gaan sowieso punten morsen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Achterstand in Doetinchem

De Graafschap is behoorlijk achterop geraakt in de strijd om directe promotie. De eerste wedstrijd zaterdag in Almere is meteen cruciaal, want dat is de nummer twee van de ranglijst met een voorsprong van vijf punten.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Te weinig goals bij NEC

NEC is even afgehaakt in de strijd om rechtstreekse promotie en speelt de rest van het seizoen wellicht een beetje voor spek en bonen. De oorzaak is volgens onze verslaggevers wel duidelijk: de aanvallers scoren te weinig.

Bekijk de video.