Deze gokkast staat in Ede op een wel heel rare plek

Over de hele wereld duiken er monolieten plotseling op in natuurgebieden, maar in Ede stond er een heel ander rechthoekig object in het wild. Agenten troffen op de Ederheide een gedumpte gokautomaat aan, met de toepasselijk naam Simply Wild.

Gelukszoekers hoeven nu niet halsoverkop naar de Ederheide te gaan, want op een foto die gedeeld is door boswachter Victor Nuijten is te zien dat de kast kapot is. De boswachter roept getuigen of mensen met meer informatie op om zich te melden. Handhaving Ede zal de vreemde verschijning verwijderen uit het natuurgebied.

Volgens kenners van gokkasten is de Simply Wild, het type kast, meer dan 5000 keer verkocht in Nederland en nog steeds heel gewild. Het vermoeden bestaat dat de kast gestolen is uit een café en, nadat de mogelijke inhoud eruit is gehaald, is gedumpt.

Op Marktplaats worden soortgelijke kasten voor 500 euro verkocht, maar dat was voor deze kast op de hei blijkbaar te veel moeite.