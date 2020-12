Oliebollendrive-in verwoest, maar horecaman Martijn zit niet bij de pakken neer

Horecaondernemer Martijn Wieleman baalt, maar kan er tegelijk ook wel om lachen. "Ongelofelijk, het past eigenlijk helemaal in het beeld van dit jaar." De eigenaar van het zalencentrum bedacht de drive-in samen met een bakkerij, om zo in de coronatijd toch nog iets positiefs te kunnen doen.

"De kracht heeft ons verrast"

De trieste aanblik van zondag staat in schril contrast met hoe het er een dag eerder uitzag. "We hebben tweede kerstdag proef gedraaid. Het was fantastisch, heel veel animo, veel vrolijke mensen. Het is zo fijn om weer mensen te kunnen ontvangen. Ook al is het anders dan normaal."

Op de parkeerplaats voor het zalencentrum aan de Dorpsstraat maakt Wieleman zondagochtend de schade op. "Het is één groot slagveld, alles is weggewaaid. Maar gelukkig is het alleen materiële schade."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De horecaman deed vanwege de weerberichten zaterdagnacht nog een laatste check op het terrein. "We hadden uit voorzorg al wat dingetjes omgelegd. Maar dat die tenten de lucht in zouden gaan, hadden we niet verwacht. We waren dus voorbereid, maar niet hierop. De kracht heeft ons verrast."

Hulptroepen

Ondanks de schade gaat Wieleman niet bij de pakken neerzitten. "Het is even balen en even slikken. Maar als ik nu al zie dat buurmannen komen helpen opruimen en dat collega's zelfs tenten aanbieden. Dat is fantastisch."

Buurman Martin Jansen bedacht zich zondagochtend geen moment toen hij zag wat er was gebeurd. "Ik zag de ravage hier en Martijn liep hier helemaal alleen rond. Ik dacht ik moet even helpen, en het is derde kerstdag, dus toch tijd genoeg".

Over drie dagen willen de initiatiefnemers alles weer spik en span in orde hebben. "Morgen en overmorgen bouwen we alles weer op, dan gaan we de 30ste gewoon weer open."

