Herman was de hele kerst onder de pannen: 'Ik ben een contactmens'

"Ik denk dat het juist in deze kersttijd heel belastend is voor mensen om alleen te zijn", zegt gastvrouw Birgit Dros. "Juist door samen te eten ontstaan heel veel leuke gesprekken. Het is ook een sociaal moment wat je met elkaar beleeft. Daar hou ik van."

De vrije stoel aan de kerstdis is bestemd voor Herman Out, die een paar kilometer verderop woont. De uitnodiging is bij hem aan het juiste adres. "Ik vond het een goed idee omdat ik een beetje alleen in huis woon", vertelt hij. "Ik heb het zelf al een beetje gezellig gemaakt. Ik draai allemaal kerstliedjes. Daar hou ik van. Vroeger in Amsterdam, dan moest je 's nachts om vier uur naar de kerk. Allemaal mooie liederen, alles mooi opgemaakt, een mooie kerstboom. En lekker eten, hè."

'Het oog wil ook wat'

Dat zit ook bij de familie Dros wel goed. Er staat onder meer een zalmbonbon gevuld met ricotta en bieslook en medaillons van varkensfilet met een champignonsaus op het menu. Ook de traditionele rode kool en stoofpeertjes ontbreken niet. "Ik vind het belangrijk om daar veel aandacht aan te besteden", vertelt zij. "Dat heb ik van huis uit zo meekregen. Ook de opmaak is belangrijk, het oog wil ook wat. En natuurlijk de gezelligheid eromheen."

De tafelgenoten kenden elkaar nog niet. "Het is de eerste keer dat we meedoen", zegt Birgit terwijl man Gerrit meneer Out ophaalt. "Best spannend. We hebben contact gehad met de mantelzorger van hem. Dat klonk allemaal heel positief en gezellig. Dus we verheugen ons er eigenlijk wel op."

Contactmens

Herman is via het project tot zijn grote genoegen drie kerstdagen onder de pannen. "Ik ben ook een contactmens", zegt hij. "Ik ben geen thuiszitter. Als je het niet gezellig maak, dan zit ik misschien zo in de stoel te slapen en je komt niet op straat."

Door het corona-virus waren de organisatoren genoodzaakt het dit jaar iets anders aan te pakken. Er konden nog steeds mensen worden uitgenodigd voor een diner, maar nu was het ook mogelijk om een maaltijd te koken voor iemand en dat dan bij die persoon thuis te brengen.

Het is de bedoeling dat uit de kerstdiners blijvend contact voortkomt. De organisatie wilde het project eigenlijk dit jaar landelijk uitrollen. In verband met corona is dat een jaartje uitgesteld.