Dief op heterdaad betrapt tijdens derde inbraak binnen een week

Een woning op de Rijnkade in Arnhem bleek deze week wel heel erg in trek bij dieven, want in de nacht van zaterdag op zondag werd er voor de derde maal ingebroken. Ditmaal was de politie voorbereid en wisten ze een man op heterdaad te betrappen.

Er werd telkens toegeslagen op het moment dat de bewoner, een man op leeftijd, nietsvermoedend in bed lag. De politie meldt dat zij na de tweede keer een vermoeden kreeg dat het daar niet bij zou blijven en was extra alert. In de nacht van zaterdag op zondag kwam er inderdaad weer een melding van een inbraak binnen bij de betreffende woning.

De politie was snel ter plaatse en trof een ingeslagen ruit aan. Agenten gingen de woning binnen en betrapten in de woonkamer een dief op heterdaad. De man is aangehouden en zit vast. Of deze inbreker ook verantwoordelijk is voor de vorige twee kraken, is onbekend.