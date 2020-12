Storm Bella houdt huis, oliebollen drive-in aan flarden

ARNHEM -

We worden allemaal wakker in een winderig Gelderland. De oorzaak is storm Bella, die vooral in de kustprovincies flink aantrekt maar ook bij ons goed te merken is. De brandweer is op veel plekken al bezig met het afhandelen van stormschades. In Westervoort is een drive-in voor oliebollen aan gort geblazen.