Twee miljoen inwoners, maar amper Kamerleden

Omroep Gelderland inventariseerde de lijsten en legde die naast de laatste peilingen. Dan krijgen maar zeven Gelderse politici een zetel. In het gunstigste geval kan dat nog oplopen tot acht of negen. In vergelijking met het inwoneraantal is dat weinig. Naar verhouding zou Gelderland goed zijn voor 17 politici in de Tweede Kamer. De Apeldoornse Sunita Biharie van de SP kan een van de Gelderse politici in de Kamer worden. Zij staat op plek 11 van haar partij.

'Amper in zicht'

Ook Biharie ziet dat de regionale vertegenwoordiging tegenvalt. "Ik houd niet van het woord privilege, maar je hebt wel een privilege als je in de Randstad woont, de media zitten er bovenop. Er moet hier heel wat gebeuren, willen wij in zicht zijn. Als je het hebt over woningen, hebben ze het vaak over Rotterdam en Amsterdam en niet over Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen."

Zie ook: Een op de drie Gelderlanders voelt zich niet goed vertegenwoordigd in Den Haag

Kloof

Ook Remco Dijkstra van de VVD ziet dat er een kloof is tussen wat er de Kamer wordt gedacht en wat er in de provincie wordt gevoeld. "Natuurlijk ben je als Kamerlid gekozen voor heel Nederland, maar het helpt wel als je de taal spreekt van de regio en begrijpt wat de zorgen zijn." Dijkstra zat de afgelopen acht jaar in de Kamer, maar staat nu niet op de lijst.

Als voorbeeld noemt hij de verlaging van de snelheid naar 100 kilometer per uur in de stikstofaanpak. "Mensen uit de Randstad vonden dat niet zo'n probleem, die reden toch al nooit harder, maar als je voorbij een bepaald knooppunt bent, wil je gewoon naar huis. "

Meer kandidaten uit de regio

Hij zou daarom ook meer kandidaten uit de regio willen hebben. "Ja, ik zou dat wat meer willen zien. Als je nu kijkt, komt tweederde uit de vier grote steden. De rest van het land is iets beperkter vertegenwoordigd. Maar jij - als regionaal kamerlid - moet gewoon het oliemannetje zijn om die problemen te vertalen."

Ook Biharie wil dat er meer naar de regio wordt geluisterd. "Vaker het geluid laten horen uit de provincie, maar dat kan alleen als je zelf naar de provincie toe gaat en met mensen spreekt uit die provincie. Dat moet gewoon veel meer gebeuren."

Uit eerder onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat één op de vijf Gelderlanders overweegt om op een regionale kandidaat te stemmen. Het aantal kandidaten kan nog oplopen, de PVV - groot in de peilingen - moet nog met de lijst komen.