Geen kersthapje, maar een wattenstaafje in je keel: drukte bij teststraten

Het is toch wat anders dan kerstsfeer opsnuiven en lekkere kersthapjes eten. Een wattenstaafje in je neus en dan nog eentje achter in je keel. Maar daar dit zijn dan ook andere tijden. En dat zorgt, bijvoorbeeld in Zelhem, ook voor andere kerstdagen.

Daar staan mensen met hun auto in de rij om een coronatest te ondergaan. "Het virus slaapt niet gedurende de kerstdagen", zegt Paco de Reus van de GGD Noord- en Oost Gelderland. "En dus is er behoefte vanuit de mensen om getest te worden."

Bekijk de video. Tekst gaat eronder verder.

Snotterig

Wie last minute wil weten of ie veilig bij familie op bezoek kan zal naar een snelteststraat moeten. De mensen in de rij met auto's in Zelhem – al dan niet wat snotterig – moeten 24 uur wachten op uitsluitsel of ze het hebben, maar willen gewoon duidelijkheid.

"Ik heb klachten, ik ben verkouden, ik voel me niet oké", vat één van die bezoekers van de teststraat haar komst op tweede kerstdag samen. Leuk is anders natuurlijk. Maar de mensen houden de moed er in, dromend van betere tijden zonder restricties. En met een beetje mazzel, hebben we dan in 2021 weer een hele gewone kerst.