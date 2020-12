Aggregaat helpt Bert en Joke de kerst door: 'Het is alleen een beetje koud'

Zoals bijvoorbeeld de familie Van de Kamp aan de Sperwerhof. 14,5 graad. Zo koud is het bij Bert en Joke van de Kamp. Bovendien hadden ze geen licht, geen tv én geen internet.

"We lagen in bed en we hadden de radio aan en ineens ging die uit", vertelt Joke van de Kamp. "Alles was donker en we zaten zonder geluid." En dat op tweede kerstdag. Het is behelpen, het kerstdiner loopt geen gevaar. "Nou dat hebben we gisteren al gehad", zegt Joke nuchter. "Vandaag doen we gewoon hapjes en lekkere dingen. Wij komen de kerst wel door. Het is alleen een beetje koud."

Aggregaat

Ondertussen wordt er door netwerkbeheerder Liander koortsachtig gezocht naar een oplossing. Door een aggregaat is er in ieder geval weer licht en kan er weer koffie worden geze, want dat was natuurlijk even behelpen. "Op het gas had ik een pannetje water opgezet", vertelt Joke. "En toen vanochtend nog even een bakje thee gezet. Toen hadden we toch nog wat warms".

Wat de oorzaak is van de stroomstoring wordt nog onderzocht.