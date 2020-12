NEC traint de kerstkilo's er meteen weer af

De eventuele kerstkilo's konden er meteen weer af worden getraind. "Eigenlijk wel lekker, ondanks de weersomstandigheden", vond trainer Rogier Meijer.

Normaliter zijn voetbalclubs na de kerst vrij tot in het nieuwe jaar. "Gisteravond was het nog tweede kerstdag. Dus lekker gegeten thuis. Maar vanochtend alweer getraind en dat voelde goed. Ik zei vanochtend al tegen een paar jongens voor de gein: de beste wensen. Want normaal zit oud en nieuw er ook nog tussen. Ja, het is heel anders. Maar het hele jaar is al heel anders. Ik heb niet het idee dat de jongens daar wakker van liggen."

NEC-trainer Rogier Meijer Foto: Omroep Gelderland

En dan was er ook nog Bella. "Oh ja, zo heet die storm, ja. Maar we hadden het aardig voor elkaar op het kunstgras. Er zat goede beleving in. We moeten straks onze wedstrijden winnen, eerst Telstar volgende week. Want door die nederlaag tegen Oss zijn we een beetje afgehaakt. Maar er zijn nog 21 wedstrijden. De stand wordt echt gemaakt in januari en februari."