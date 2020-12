Zorgmedewerker tevreden met resultaat van eenmansactie bij kerk Barneveld

Chris Muurling stond op eerste kerstdag voor de Rehobothkerk in Barneveld, gehuld in zorgkleding en met een protestbord. Een dag later noemt hij zijn eenmansactie geslaagd, omdat hij heeft gehoord dat kerkgangers onderling spraken over zijn boodschap. Maar of het ook een concreet resultaat heeft? "Ik verwacht niet dat ik de kerken nu leeg heb gemaakt."

"Blijf thuis voor ons", die oproep deed hij vrijdag bij de Barneveldse Rehobothkerk. Die kerk staat al weken in de schijnwerpers omdat daar meer mensen worden uitgenodigd dan het advies van maximaal dertig. "Mijn doel was om voor mezelf iets gedaan te hebben", vertelt Muurling een dag later. "Dat is zeker gelukt."

Hij wilde een bewustzijn creëren bij de kerkgangers en hoopte dat zij aan de keukentafel met elkaar zouden praten over zijn standpunt. "Via via hoorde ik dat dat hoogstwaarschijnlijk is gebeurd en daar ben ik erg blij mee", aldus de 27-jarige zorgmedewerker.

Geen direct vervolg

Zondag staat er weer een dienst gepland, maar dan gaat hij niet weer met zijn protestbord op pad. "Dat was niet mijn plan", vertelt Muurling. "Ik ben zelf keihard aan het werk in de zorg en vrijdagochtend was er wat ruimte voor."

Maar op een later moment ziet hij een vervolg wel zitten. "Misschien op een andere manier", licht de zorgmedewerker toe. "Bijvoorbeeld met een dominee of een kerkelijk werker om tafel."

Respect

Want het is niet zo dat hij de kerk en het geloof niet respecteert. "Ik ben zelf christelijk opgevoed", legt hij uit. "Ik heb alleen geen respect voor mensen die het advies van de overheid niet opvolgen."

Zie ook: Zorgmedewerker Chris protesteert bij Barneveldse kerk: 'Blijf thuis voor ons'