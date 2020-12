Inzet van leger zorgt voor veiliger gevoel na corona-uitbraak in De Gelderhorst

Na de heftige corona-uitbraak in De Gelderhorst in Ede zorgt het leger bij medewerkers van het verzorgingshuis voor een gevoel van veiligheid.

Een groot deel van het personeel zit ziek thuis en daarom wordt een beroep gedaan op defensie. "Het zijn maar een paar mensen en die zijn voornamelijk bezig met instructies geven", legt Monte Gardenier van het verzorgingshuis voor dove ouderen uit. "Er is een hele duidelijke structuur, want dat heeft het leger gewoon."

Ontzettend blij

En dat wordt gewaardeerd door het personeel dat nog wel inzetbaar is. "We zijn er ontzettend blij mee, want wij hebben geen kennis over een grootschalige uitbraak en zij wel. Wat we zien en wat we voelen, dat is gewoon goed." De afgelopen weken overleden er 11 personen in De Gelderhorst.

Zie ook: Verzorgingshuis De Gelderhorst schakelt leger in om corona te bestrijden

De berichtgeving heeft er ook voor gezorgd dat er veel hulp van buitenaf wordt aangeboden. Volgens Gardenier is dat hartstikke leuk en fijn, maar moet er wel zorgvuldig mee worden omgegaan.

"Aan de ene kant kun je hulp goed gebruiken, maar je wil geen vreemde mensen in huis halen. Daarom gaan we die gesprekken ook met het leger voeren. De ervaring die zij hebben kunnen wij goed gebruiken."

Lessen geleerd

Het zorgt voor een onvergetelijk jaar in negatieve zin. "Het is heel zuur dat het virus op het laatste moment, vlak voor de vaccinaties, binnendringt", legt Gardenier uit. "We hebben alles gedaan wat mogelijk was om het buiten de deur te houden."

Toch worden er nog wel lichtpuntjes uitgehaald door het verzorgingshuis. "We gaan de lessen die we nu hebben geleerd bewaren. Mocht er in de toekomst weer iets dergelijks aan de hand zijn, dan pak je daar op terug."