Knippings treden op in voortuintje: 'Hier doe je het voor'

Dat deden ze deze dagen speciaal voor gezinnen die het niet makkelijk hebben gehad in het afgelopen jaar. Zo was er onder meer een optreden in de Nijmeegse wijk Waterkwartier, speciaal voor Monique Hofman. "Ik vond het helemaal geweldig. Het was een superverrassing, echt keigezellig. Ik denk ook dat de mensen er wel even aan toe waren, hier in de straat zeker."

De Knippings vertolkten ook hun kerstsingle Geef de kinderen een kerstfeest. "Ik liep al jaren met het plan voor een kerstnummer", vertelt Jean Knipping. "En heel mooi om hier op te treden, want mijn opa en oma hebben hier een eindje verderop gewoond."

De mensen in het Waterkwartier genieten van het optreden van de Knipping-familie Foto: Omroep Gelderland



En het optreden liep meteen weer als vanouds. "Ja, dit is wat wij graag doen. We hebben wel eens meegedaan met een online concert, maar dan mis je toch het contact met het publiek", vertelt Jean junior.

Zijn vader geniet ook volop. "Hier doe je het voor. We maken liedjes om de mensen te plezieren. We hebben nummers gemaakt, maar weten niet wanneer we ze moeten uitbrengen. Geld is van secundair belang, als je ziet hoe de mensen hier dansen in de straat. En het is net als met fietsen, dit verleer je niet."

