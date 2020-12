Maak je kerstverlichting goed vast, want het gaat hard waaien

"Het wordt onstuimig in onze provincie, later vandaag, vannacht en morgen", gaat Klaassen verder. Volgens de weerman moeten we vanavond al rekening houden met windkracht 5, met daarbij kans op windvlagen. Vannacht neemt de wind nog wat verder toe.

"Het is verstandig om straks even een rondje om het huis te lopen om te kijken of er nog wat dingetjes los staan. Ruim die dan op of zet ze goed vast. Controleer ook je kerstverlichting", waarschuwt de weerman.

Code geel

In de kustgebieden wordt morgenochtend zelfs een storm verwacht met windsnelheden tot 110 km/uur. "Zo gek wordt het hier niet, maar een goede windkracht 5 en in de open gebieden windkracht 6 is echt wel goed mogelijk. En met die windstoten erbij uit het zuidzuidwesten is het echt wel iets om even aandacht aan te schenken", benadrukt Klaassen.

Het KNMI heeft voor zondag alvast code geel afgegeven. De waarschuwing geldt in onze provincie van 6.00 tot 19.00 uur. Volgens het weerinstituut worden er hier zware windstoten verwacht tot ongeveer 80 km/uur.

Kletsnatte zondag

Ook valt er zondag veel regen. "De ochtend en middag worden kletsnat. Er kan wel 20 millimeter water vallen", voorspelt weerman Klaassen. "In de middag neemt de wind langzaam af en in de avond is het weer rustig. Het wordt dan ook droog."

De dagen daarna is het licht wisselvallig, met af en toe een buitje en daarbij kans op natte sneeuw. "De temperatuur is normaal voor de tijd van het jaar: 4 -5 graden. In de nachten is er kans op lichte vorst.", voegt Klaassen daaraan toe.

Luister hier zijn weerpraatje terug:

Het wordt onstuimig