Wie brengt bijbel terug bij mijn familie?

Al jarenlang ligt er bij ons op zolder een familiebijbel. Het zou mooi zijn als deze terechtkomt bij verwanten die er waarde aan hechten. Het gaat om nabestaanden van Dries Zoetens of Aaltje van Wikselaa. Pogingen om meer over hen te weten te komen, zijn op niets uitgelopen. Mogelijk zeggen hun namen iets bij mensen in Barneveld en omgeving. Daar werd de bijbel in 1953 aan het echtpaar geschonken door de Barneveldse Kerkenraad. Het is een te persoonlijk object om zomaar weg te doen. Kunt u meer vertellen over Dries Zoetens of Aaltje van Wikselaar? Zegt de bijbel u iets of heeft u andere tips?



Reageer dan hieronder