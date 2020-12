In deze kerk vieren ze wél kerst: 'Er is enorme behoefte aan'

Aan die kerstdiensten is veel behoefte, legt kapelaan Juan van Eijk uit. "Alle vieringen waren overboekt. We hadden meer aanmeldingen dan mensen die we toe konden laten. Daarom hebben we een extra viering". Van Eijk wil graag dat zijn leden in deze tijden toch nog een beetje het gevoel van kerst meekrijgen.

Bekijk hier de video van de dienst.

Volgens Van Eijk zijn mensen dankbaar om toch naar de dienst te kunnen: "Er is een groot gevoel van vreugde en dankbaarheid. Dat mensen toch aanspraak met elkaar hebben, ook al is het in een versoberde, eenvoudige vorm".

Ora et labora

Van Eijk onderstreept het belang om samen te komen. Juist in deze tijd. Ora et labora is zijn lijfspreuk: bid en werk. "Al het werk kan het beste voortkomen uit het gebed. Christus geeft ons om het leven. Contact met Hem en vervolgens werken zijn fundamenteel om goede keuzes te maken".

Tekst gaat verder onder de foto.

De 12:30 kerstmis bij de Maria Geboortekerk Foto: Omroep Gelderland

Morgen zijn er weer twee kerstdiensten in de kerk. Deze zijn via een livestream te volgen.

Zie ook: