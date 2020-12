Darter Jermaine Wattimena viert kerst noodgedwongen op Londense hotelkamer

Sinds afgelopen week zit hij samen met zijn managementteam en andere darters in een bubbel in de Engelse hoofdstad om het WK Darts door te kunnen laten gaan. “Het is niet echt heel sfeervol”, vertelt Wattimena. “Vanochtend zag je iedereen aan het ontbijt toch een beetje sneu uit de ogen kijken. Iedereen mist familie en vrienden en is stiller dan normaal.”

Contact met familieleden heeft de Westervoortse darter deze dagen door te videobellen of te appen. “Gisteren had ik nog contact met mijn zus toen zij zaten te gourmetten. Tegen mijn moeder heb ik gezegd dat ze pas haar kerstcadeau open mag maken als ik haar bel”, zegt Wattimena lachend.

Geen luxe kerstdiner

Wattimena vult zijn dagen door te trainen, veel te slapen en te Netflixen. Net als in Nederland ligt ook in Engeland het openbare leven plat, zoals het restaurant van het hotel.

Dat betekent geen luxe kerstdiner voor ‘The Machine Gun’ dit jaar. “Waarschijnlijk moeten we wat gaan bestellen of afhalen. Hopelijk kunnen we nog ergens wat krijgen. Het is echt een ramp op deze manier."

Trainingsmaatje wacht in volgende ronde

Woensdagavond plaatste Wattimena zich met een 3-1 overwinning op Nick Kenny uit Wales voor de derde ronde. “Ik speelde goed en had een aantal kleine foutjes in de wedstrijd. Ik hoop die foutjes eruit te halen en met meer vertrouwen te spelen.

Zondag wacht de Belg Dimitri Van den Berg. “We kennen elkaar goed en trainen ook vaak samen”, zegt Wattimena. “Ik hoop dat het een goede wedstrijd wordt. Hij heeft het nooit makkelijk tegen mij. Hij is nu wel in topvorm, maar daar moet ik mij vooral niet mee bezig houden. Ik moet lekker mijn eigen spel spelen, dan weet ik zeker dat ik hem partij kan bieden.”

Zijn derde ronde staat zondag als laatste gepland in de middagsessie.

