De schaamte voorbij: Linda leefde in armoede en helpt nu anderen

"Zes jaar geleden kwamen mijn man en ik erachter dat we onze financiële problemen niet zelf konden oplossen", zegt Linda Souisa-Nijmeijer uit Winterswijk. "We hebben van alles geprobeerd, maar we hadden hulp nodig en dus klopten we aan bij onze kerk."

Met hulp van de kerk kreeg Linda de boel stapje voor stapje voor op de rit. Voor de Winterswijkse is het inmiddels niet meer zo lastig om over haar problemen te spreken. Voor heel veel anderen die in armoede leven is daarover spreken een taboe. Linda wil dat taboe doorbreken.

Huishoudens in armoede

Winterswijk wil in 2040 armoedevrij zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat in het Achterhoekse dorp vooral eenpersoonshuishouden, eenouderhuishoudens en mensen met een niet-Westerse achtergrond in armoede leven. Gemiddeld hadden de inwoners in 2019 een schuld van ruim 37.000 euro.

De gemeente probeert via allerlei wegen om de omvang van het armoedeprobleem zichtbaar te krijgen en deze mensen te helpen. Maar als je in armoede leeft, dan schreeuw je dat niet van de daken: "Bij ons wist ook niemand dat we problemen hadden", zegt Linda. "Het is toch schaamte."

Inmiddels gaat het dus goed met Linda, en helpt ze anderen. Ze werkt bij de gemeente Winterswijk bij het Vroeg Eropaf Team als ervaringsdeskundige en komt achter de voordeur bij mensen die in armoede leven. "Je ziet dan toch wel dat mensen zich makkelijker tot mij richten omdat ik hetzelfde heb meegemaakt."

Platform Armoedevrij Winterswijk

Niet alleen Linda biedt een luisterend oor. In Winterswijk zal tal van organisaties die helpen. Maar inmiddels zijn het er zoveel dat je door de bomen het bos niet meer zit. Het onlangs opgerichte Platform Armoedevrij Winterswijk wil verandering in brengen. Maikel Stolte: "Er zijn wel 15 tot 20 organisaties waar mensen terecht kunnen." Het zijn allemaal aparte puzzelstukjes, Stolte wil die puzzelstukjes samenbrengen. "Zo hoeven mensen niet én bij de voedselbank hun verhaal te vertellen én bij de kledingbank, maar kunnen ze via één plek overal terecht."

Onderschat probleem

"Armoede is echt een groot onderschat onderwerp. Armoede is niet voor iemand die werkloos is, maar werkt en die net het hoofd soms nog wel of niet boven water kan houden. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen en stress in het gezin."

Volgens Linda is er één oplossing: "Gooi het open, praat er over met iemand. Ik ben ervan overtuigd dat over het probleem praten de oplossing is. Je bent op dat moment niet van je schulden af, maar er valt wel een last van je schouders."