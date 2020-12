Kerstvideo kerk Westervoort is uit, een week voordat de kerk gaat stoppen

"Oh holy night" Werenfriduskerk in Westervoort Foto: OJKW

Het was een emotionele opname in de St. Werenfriduskerk in Westervoort. Vanaf januari houdt de kerk op te bestaan, de opvoering van 'Oh Holy Night', is een jaarlijks hoogtepunt. Maar dit jaar moest dat anders en dat werd een kerstvideo. "Maar wel een herinnering voor jaren, nadat de kerk gestopt is" zegt Paul McQue.

Met kerst puilt de kerk steevast uit. Zo'n 500 man is aanwezig voor de dienst waarvan er een onderdeel is waar iedereen al helemaal naar uit kijkt. De opvoering van 'Oh Holy Night' Eerst was dat door Het JongerenKoor Westervoort, maar bij gebrek aan nieuwe aanwas werd dat het OoJeeKaaWee: het oud-jongerenkoor-Westervoort.

Willem Jan Schuurman was dirigent van het koor tussen 1982 tot 1997. Rond de eeuwwisseling stopte het koor en sinds 2004 ging het door met oud-jongeren.

Negen kerken in de Liemers sluiten de komende jaren hun deuren. De rooms-katholieke Parochie Sint Willibrordus zegt door teruglopend kerkbezoek en krimp gedwongen te zijn zich te richten op de Heilige Andreaskerk in Zevenaar. Babberich, Giesbeek, Groessen, Herwen, Loo, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk en dus ook de kerk in Westervoort moeten het straks zonder eigen kerkgebouw doen. Daarmee komt er dus noodgedwongen een einde aan de traditie van 'Oh Holy Night'.

Bekijk hieronder de video van 'Oh Holy Night':

"We zijn eens goed gaan denken wat we willen het laatste jaar van de kerk. Daar kwam dan ook nog eens corona bij", leggen McQue en Schuurman uit. "We dachten dat we niks konden" aldus Schuurman. Maar toen kwam McQue met het idee om er een videoclip van te maken.

"Met de clip hebben we voor altijd een blijvende herinnering aan de kerk en aan het jaarlijkse optreden van 'Oh Holy Night', zelfs als de kerk straks gesloten is", zegt Schuurman.

