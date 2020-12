KIJK MEE | Uniek kerstconcert bij Omroep Gelderland

Kijk hier live mee met het kerstconcert van Omroep Gelderland in de Grote - of Sint-Nicolaaskerk in Elburg.

Dat het kerstconcert dit jaar doorgang zou vinden, was ook bij Omroep Gelderland geen zekerheid. "We hebben pas twee á drie maanden geleden de knoop doorgehakt", vertelt Daan Hartgers, de drijvende kracht achter de concerten van Omroep Gelderland. Toen zijn we op zoek gegaan naar een mooie locatie en artiesten die mee wilden werken."

De locatie was snel gevonden in de Grote- of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. "En dus ben ik ook op zoek gegaan naar artiesten uit die omgeving." En dan kan het Bach Orchestra of the Netherlands, onder leiding van Elburger Pieter Jan Leusink, niet ontbreken. "Het is heel bijzonder dat hij mee kan doen: normaal gesproken zit hij natuurlijk met Kerst helemaal volgeboekt met zijn eigen tour. Sopraan Olga Zinovieva, ook uit Elburg, heeft drie prachtige liederen gezongen."