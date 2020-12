Nu al hoogste sterftecijfer; duizenden meer dan normaal

In 2020 overleden zeker 14.000 mensen méér dan in dezelfde periode vorig jaar. En het jaar is nog niet voorbij. Het aantal Nederlandse sterfgevallen heeft het hoogste niveau bereikt sinds 1995, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dat jaar begon het bureau met de telling.

Tussen week 1 en week 49 van dit jaar kwamen ongeveer 156.000 mensen te overlijden, blijkt uit cijfers die LocalFocus verkreeg van het CBS. In dezelfde periode vorig jaar betrof het 142.000 sterfgevallen. Zowel in absolute aantallen als afgezet tegen de bevolking stevent dit jaar op of een sterftepiek.

Passend in landelijke trend

In 42 van de 51 gemeenten die Gelderland telt, ligt het sterftecijfer tot nu toe hoger dan in dezelfde periode in 2019. Dat past in een landelijke trend: door heel Nederland zijn in 304 van de 355 gemeenten in Nederland meer overlijdens geteld dan een jaar eerder.

Uitschieter is de provincie is Doesburg. Daar overleden dit jaar 141 mensen, een toename van ruim 60 procent. Ook in Nunspeet (43,6 procent meer overlijdensgevallen) en Oldebroek (een toename van 42,5 procent) werden fors meer sterfgevallen genoteerd.

Bekijk de kaart van LocalFocus. De tekst gaat daaronder verder.

Veel minder overlijdensgevallen in Beuningen

In negen gemeenten daalde het sterftecijfer juist in vergelijking met een jaar eerder. Zo kwamen in Brummen en Voorst (-4,3 procent) minder personen te overlijden en is ook in Barneveld (6,6 procent minder) een lager aantal sterfgevallen genoteerd. Opvallend is de gemeente Beuningen, waar het sterftecijfer liefst 20 procent lager ligt dan in dezelfde periode in 2019.

Oversterfte door corona

De stijging van het aantal doden komt vrijwel geheel voor rekening van de coronapandemie. Zowel tijdens de eerste coronagolf van maart tot en met mei, als in de periode vanaf september was er volgens het statistiekbureau sprake van oversterfte: er overleden meer mensen dan in een normaal jaar verwacht kon worden. Ook was halverwege augustus sprake van een kleine piek als gevolg van een hittegolf.

Top 4 van gemeenten waar het sterftecijfer hoger ligt dan in 2019:

Doesburg: 141 (+ 60,2 procent)

Rozendaal: 14 (+ 55,6 procent)

Nunspeet: 326 (+ 43,6 procent)

Oldebroek: 228 (+ 42,5 procent)

West Betuwe: 458 (+ 32,8 procent)

Top 5 van gemeenten waar het sterftecijfer lager ligt dan in 2019:

Beuningen: 179 (- 20,1 procent)

Zutphen: 427 (- 8,8 procent)

Barneveld: 423 (- 6,6 procent)

Voorst: 225 (- 4,3 procent)

Brummen: 201 (- 4,3 procent)