GGD roept om hulp: 'Het piept en het kraakt, het wordt iedere dag erger'

Zorginstanties in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kampen met tekorten onder het personeel. Jacqueline Baardman, directeur publieke gezondheid bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland, doet een oproep aan alle zorgverleners om te kijken of zij kunnen werken op de plek waar de nood nu zeer hoog is.

Een belangrijke plek waar het personeelstekort gevoeld wordt, is zorghotel Chrysant in Apeldoorn. Normaal is daar plek voor 32 patiënten die kampen met COVID-19 gerelateerde klachten, maar door personeelsproblemen heeft men de beschikbaarheid moeten terugschroeven naar 15 bedden.

Het zorghotel waar coronapatiënten terechtkunnen die niet op de intensive care hoeven te liggen, maar die wel zorg nodig hebben, blijft echter aanmeldingen krijgen. Die moet daarom keer op keer mensen weigeren.

'Meld je aan'

De nood is hoog, zegt Baardman. "Het aantal besmettingen loopt nog steeds op en overal in de zorg piept en kraakt het. Met diverse besmettingen in instellingen en een extreem hoog ziekteverzuim onder zorgpersoneel."

Ze roept alle eerstelijnszorgverleners op zich aan te melden bij het Actiecentrum GHOR. De GGD heeft ruim 1.100 zorginstellingen in het werkgebied in beeld en houdt contact met hen, om te kijken of zorgmedewerkers beschikbaar zijn.

Ook Gaanderen Zorghotel Achterhoek kan de extra handen goed gebruiken. Een zorghotel in Ermelo kan de deuren op dit moment niet eens openen, omdat er te weinig zorgmedewerkers beschikbaar is. De nood is op dit moment echter het hoogst bij Chrysant in Apeldoorn, stelt de GGD. Absolute aantallen kan de gezondheidsdienst niet geven; het gaat daar om dagkoersen. Wel zegt een woordvoerder dat de situatie 'iedere dag erger wordt'.

Klein percentage aan het werk

De roep om meer mensen is niet nieuw. Tijdens de eerste coronagolf was daar ook behoefte aan. Toen ontstond het initiatief Extra Handen voor de Zorg. Bijna dertigduizend mensen meldden zich aan om bij te springen in de zorg, maar nog geen drieduizend van hen kregen ook daadwerkelijk een werkplek. Het bleek dat veel welwillenden geen zorgdiploma op zak hadden of een achtergrond in de zorg misten. Daarnaast bleken reistijd en inzetbaarheid obstakels om ergens aan de slag te gaan.

